管理學院國防法律研習營 深化思辨邏輯

記者張雅淳／綜合報導

國防大學管理學院昨日在復興崗校區辦理「第4屆國防法律研習營」，以「無人機現代戰場運用」為主題，結合模擬法庭辯論比賽與軍訓課程體驗，引導高中職學子在論證攻防與實作挑戰中，強化思辨邏輯與表達能力，並認識軍校教育內涵，鼓勵青年學子投身軍事法學領域、堅定從軍志向。

此次研習營課程兼顧學術與實務，上午以模擬法庭辯論比賽為主軸，下午安排無人機足球、500公尺障礙及手榴彈投擲等體驗；學子穿梭教室與訓練場域，從資料研析、立論辯證到課目實作，循序完成各項任務，進一步感受國防大學教學特色與訓練氛圍。

在模擬法庭課程中，學子分組擔任正、反雙方，針對「無人機現代戰場運用」議題進行攻防辯論；在營隊提供資料引導下，雙方就法律觀點、戰場運用與規範適用等面向提出論述並相互詰問，力求以清晰邏輯說服由管理學院學生擔任的模擬法官，展現臨場反應與論理能力。

此外，下午軍訓課程體驗由學生示範並逐項解說，學員依序挑戰爬竿、高牆、高跳臺、獨木橋等障礙課目，並使用訓練彈實施手榴彈投擲；另透過無人機足球課程，體會操作要領與團隊合作。

參加學子擔任模擬法官聆聽正反雙方論述與交互詰問，強化思辨邏輯與論證表達能力。（軍聞社記者吳柏融攝）