管理層要求員工少用AI 黃仁勳：公司全用AI

▲傳出有員工反映輝達部分管理階層要求員工減少使用AI，他今（28）日針對此事回應，輝達的工程師全都使用AI。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達上週四召開全體員工大會，傳出有員工反映部分管理階層要求員工減少使用AI，他今（28）日針對此事回應，輝達的工程師全都使用 AI。他只是提醒，公司應該在所有事情上使用AI。每一個工作、每一個職能、公司裡每一個部門都應該使用 AI。

黃仁勳昨日悄悄再度來台，展開一連串充實的行程，但此次行程保密不公開，中午他先前往愛店花娘小館用餐，下午到台積電創辦人張忠謀家探望他，不過該行程未經輝達證實，接著又現身中山四平街採買蜜餞、手搖店喝飲料，十分充實。

晚上他現身通化夜市，依舊不忘必來看水果阿婆和她買水果，晚餐則是前往國賓飯店與家人一同吃感恩節大餐。

黃仁勳今早提到，他今晚就會離開台灣回美國，並不會與任何一間供應鏈夥伴見面，顯然除了探望張忠謀，似乎來台灣順道與家人一同過感恩節假期。

