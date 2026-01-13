管理數兆美元資產、曾訪台基金投資長將至白宮面試 聯準會主席出現黑馬人選

美國聯準會（Fed）下任主席的人選進入最終決選階段。根據行政部門知情人士向《福斯財經網》（FOX Business）透露，美國總統川普預計於1月15日在白宮親自面試貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長里克．瑞德（Rick Rieder），這將是川普針對聯準會主席職位所進行的第4次，也是最後一次的面試。



這場定於1月15日舉行的面試規格極高，除了總統川普本人外，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、財政部長貝森特（Scott Bessent）以及白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）都將列席參與。



四強名單底定，川普承諾1月揭曉答案



現年63歲的瑞德在金融圈地位顯赫，負責管理貝萊德旗下數兆美元的固定收益資產，2024年曾經訪台參與金融論壇。知情人士指出，瑞德的加入讓這場聯準會人事權爭奪戰更趨白熱化，他豐富的市場實務經驗被視為與學術背景強厚的官員有所區隔。

隨著瑞德的面試排進日程，角逐聯準會主席的最終4人名單正式浮上檯面。除了瑞德之外，另外3位強力競爭者分別為：



凱文．沃許（Kevin Warsh）：前聯準會理事，曾於金融海嘯期間扮演關鍵角色。凱文．哈塞特（Kevin Hassett）：現任白宮國家經濟委員會（NEC）主任。克里斯多福．沃勒（Christopher Waller）：現任聯準會理事，在貨幣政策立場上具有顯著影響力。



現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於5月15日屆滿。回顧歷史，鮑爾於2017年由川普首次任內提名，並於2018年正式上任。川普先前已公開表示，他將在今年1月正式對外宣布最終的人選決定。

法律程序上，若川普最終選擇的人選目前並非聯準會理事會成員（如瑞德、沃許或哈塞特），該候選人必須先填補理事會的現有空缺才能接任主席。

巧妙布局人事空缺，為「非理事」人選掃清障礙



聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）的任期預計於1月31日屆滿，這恰好為川普提供了所需的職位缺額。米蘭於去年9月甫接替辭職的阿德里安娜．庫格勒（Adriana Kugler）填補餘下任期。值得注意的是，米蘭近期對聯準會的政策立場頻繁發聲，他認為目前的貨幣政策明顯具有「限制性」，正在壓抑經濟發展。



米蘭上周接受《福斯財經網》採訪時直言：「我認為今年應該要有超過 100 個基點（4 碼）的降息空間，這才是合理的調整。」如果川普最後屬意現任理事沃勒接棒，則米蘭留下的缺額將可用於安插另一名總統屬意的人選，進一步強化川普對聯準會的影響力。



責任編輯：許詠翔

