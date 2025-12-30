「管理疏失層層堆疊」 台中新光三越氣爆案偵結 13人遭起訴

新光三越台中中港店今年2月發生氣爆意外，造成5死35傷的重大災難。台中檢方經過調查後認定，事故是由於新光三越各階層管理嚴重疏失所導致，從總公司、分店管理層到承攬、轉包廠商，皆未落實應有的查核與安全防護責任。檢方依過失致死、過失傷害及違反職安法等罪嫌，對該公司及店長、主管、工程承攬人員等共13人提起公訴。

這起意外發生於2月13日，爆炸地點是新光三越中港店的12樓。台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，調查發現新光三越中港店在進行12樓櫃位改裝工程期間，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫及進場施工。

檢方在起訴書中揭露了氣爆發生前的重要警訊。事發當天約11點半，營業部林姓樓管在11與12樓的LINE群組中傳送訊息，指出「UQ反應，G跟試衣間附近有比較濃的瓦斯味，己通知電機過去看」以及「12樓目前沒有在拆瓦斯，正在拆廚房設備」。同時，電機組也接獲通報，指出11樓北向及13樓都有瓦斯異常情況，然而12樓的瓦斯漏氣檢知器早已被拆除。

李毓珮進一步指出，在拆除瓦斯漏氣檢知器後，相關人員未採取任何替代防護措施，施工前也未確實關閉瓦斯總開關。檢方調查發現，正是因為瓦斯總開關未確實關閉，導致瓦斯管線在拆除作業中遭扯落破損，瓦斯氣體持續外洩並蓄積在12樓空間內，最終因工人使用電動工具產生火花而引發氣爆。

針對這起事件，新光三越已發出四點聲明，除表達誠摯歉意並承諾全力配合後續司法程序外，也表示為確保員工安全，已強化勞工安全措施、提升職安訓練等規範，以制度化方式建立可持續的風險控管體系，全面提升自我要求。

