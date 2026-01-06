管理費花在刀口上！專家推社區要有「2大神級公設」 眾人點頭：最實用

生活中心／王文承報導

現代住宅大樓普遍規劃多樣化公共設施，如健身房、電影室、KTV、圖書館等，試圖提升住戶的生活品質。（示意圖／資料照）

現代住宅大樓普遍規劃多樣化公共設施，如健身房、電影室、KTV、圖書館等，試圖提升住戶的生活品質。不過，公設比過高長期以來也備受購屋族詬病。對此，房產專家何世昌在臉書粉專發文指出，並非公設越多越好，而是「好用、實用」的公設才能真正加分，他更列出三大類、數十項公設選項，邀請網友討論哪些設施最有必要，其中他個人最推薦的，正是冷藏及冷凍包裹室，以及垃圾冷藏室。

專家推社區要有這2大神級公設 眾人點頭



何世昌將社區公設分為運動娛樂類、生活文教類，以及餐飲與其他類，細項涵蓋室內溫水或露天游泳池、健身房（含瑜珈室）、各式球場、麻將室、電影劇院、KTV、交誼廳、會議室、具隔音效果的鋼琴房或音樂教室，還包括冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室、半日或全日餐廳、酒吧、戶外BBQ或派對區、外送餐飲專用區等，種類相當多元。

談到最實用的公設，何世昌直接點名「冷藏及冷凍包裹室」與「垃圾冷藏室」為首選。他指出，隨著網購與外送成為日常生活的一部分，具備冷藏功能的包裹與垃圾空間，不僅實用性高，也能有效提升居住便利性與社區整潔度。

此外，他也提到，近年來不少社區開始規劃半日或全日餐廳，住戶所繳交的管理費可轉換為點數折抵餐費，多數住戶普遍認為相當實用。其他如計費式公共充電區、公共廚房與洗衣房，同樣獲得不錯評價，其中公共廚房的使用率「高得驚人」，正好滿足現代人想下廚、烘焙，卻又不想把家中弄得一團亂的需求；部分高級社區設置的訪客客房，實際使用率也不低。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為，「不是公設越多越好，而是會不會天天用才是重點，用不到的公設，只是在用管理費養裝潢」、「我偏好健身房、兒童遊戲區、溫水游泳池、KTV，還有訪客停車位」。也有網友指出現實面問題，「有些公設不多的社區，反而因戶數少、基地小，公設比和管理費都更高」，另有人直言，「每層樓乾淨的垃圾集中區、大量宅配箱，以及可載大型家具的專用貨梯最實在，其他多半不實用」。

