管理遊蕩犬 農業部邀全民下載「犬蹤地圖」APP

（中央社記者汪淑芬台北21日電）農業部統計，全台約有14.1萬隻遊蕩犬。為改善近年遊蕩犬引發的人犬衝突與生態干擾，農業部開發「犬蹤地圖」APP，邀全民下載，協助補強犬群分布及數量等基礎管理資訊。

農業部今天發布新聞稿，即日起民眾可於iOS與Android平台下載「犬蹤地圖」APP，邀請關心公共安全與遊蕩犬管理的民眾參與，共同協助累積第一線犬群資料。

農業部動物保護司副司長陳中興告訴媒體，目前公部門有一套「遊蕩犬熱區地圖」，由各縣市自行劃設，但各縣市標準不一，長期缺乏一致的資料基礎與科學化分析架構，難以具體說明其風險判斷依據，影響政策說服力與資源配置精準度。

陳中興說，「犬蹤地圖」APP希望透過民眾的力量，協助補強犬群分布及數量等基礎資訊，再經由AI辨識及分析，讓政府能更有效率管理遊蕩犬。

根據農業部公開的「犬蹤地圖」APP，民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，將資料即時標註於地圖上，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。

農業部為兼顧資料驗證與使用便利性，「犬蹤地圖」APP使用者僅需註冊手機號碼，並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能，避免繁複的註冊流程，同時降低重複或不實通報的風險，確保資料可信度與後續分析價值。（編輯：吳素柔）1150121