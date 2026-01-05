管碧玲中共軍演期間聚餐挨轟 海委會：是公務行程

中共去年底連2天環台軍演，在軍演緊張時刻，海委會主委管碧玲被爆揪了眾多海巡官員在高雄宴飲大吃美食。海委會副主任委員兼海巡署署長張忠龍今日表示，該會議是公務行程。

張忠龍今日出席財政委員會並接受備詢，會前受媒體採訪時提出提出3點聲明，首先主委管碧玲一向嚴謹、體恤部屬；第二個部份30日晚上9點半經整理評估，海警船與軍艦都已經離開台灣的限制水域，所以才建議主委繼續進行會議，是公務行程一部分，並無飲宴或喝酒；第三個是海巡是專業團隊，經評估的結果都是正確的，所有的海警船都在海委會的掌握之中。

張忠龍解釋，這次會議是由主委特支費支應符合政府相關規定。聚餐時間是12月30日晚上，當時中共已經宣布東海戰區已經取得成果；且民國111年到這次軍演，海巡署已應對7次中共軍演，是有紀律、效率與專業的部隊。

