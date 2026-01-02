管碧玲二度致歉 感謝「這前藍委」跨黨相挺

▲中共封鎖台灣軍演，海洋委員會主委管碧玲卻被爆料，台海緊張之際，還與大票海巡官員跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。（圖／海洋委員會提供）

[NOWnews今日新聞] 中共封鎖台灣軍演，海洋委員會主委管碧玲卻被爆料，台海緊張之際，還與大票海巡官員31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。管碧玲1日上午為此致歉，晚上9點二度為此事致歉，「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，批評者所言我都坦然接受，」不過對於支持鼓勵者所言，她也鄭重表達感謝！

管碧玲指出，外界意見眾多，雖無法一一回覆，但她特別感謝海巡眷屬的相挺，還特別點名國民黨前立委游毓蘭跨越黨派給予的支持與安慰。

廣告 廣告

管碧玲進一步說明，中國違反國際法秩序發動軍演，並在公告時間結束後僅宣布完成任務、未正式結束，刻意製造新常態，台灣若因此打亂既有步調，將付出代價。她在心中衡量後，選擇維持步調不亂，並自行承擔相應責任，這是她個人的決定。

針對惜別會未能斷然取消的原因，管碧玲表示，相關幹部即將退伍，讓副主管以上人員一同惜別，實在不忍臨時取消；若選擇延期，則必須在短時間內重新自北中南東及離島集結人員，執行上相當困難。她理解外界質疑，也願意為此承擔代價，並感謝相關人士的體諒與支持。

管碧玲也提到，在爭議期間，她仍持續關注海巡與海保單位應變海難的情況，包括一艘載運大量石膏的貨輪失去動力，引水船斷纜擱淺，船員受傷與受困，海巡及空勤單位完成吊掛救援，海保署同步啟動防污機制。她強調，海巡日常就是不分前後方、長官與基層，全體一條心守護國家，維持驕傲感與高昂士氣，因此她選擇迅速道歉、獨自承擔壓力，讓全員持續堅守崗位。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

共軍圍台軍演！還揪海巡署高官吃大餐 管碧玲致歉：虛心接受批評

跨年晚會致詞不廢話！盧媽只講「這4字」 她被限制「只有幾秒」

王義川台東升旗！不唱國歌不敬禮 她酸政治乩童：台灣國不要來蹭