管碧玲偕海巡官員嗑大餐提7點理由 網轟「朱門酒肉臭」

媒體爆料，解放軍圍台實彈軍演後，台海安全正值敏感之際，海委會主委管碧玲及眾多海巡官員於12月31日在高雄辦餐會大吃美食，讓基層官兵大嘆「前方吃緊、後方緊吃」。管碧玲提出「未斷然取消惜別餐會」7點理由，強調「有任何批評，都虛心接受。」但網民不買單，有人直言「朱門酒肉臭」、「可見沒在怕的、 照吃照玩照喝」；還有人酸「換個顏色試試看，馬上被轟到天邊」。

海委會主委管碧玲。（中天新聞）

針對《周刊王CTWANT》爆料及藍營立委的批評，管碧玲今透過臉書發文，提出「未斷然取消惜別餐會」7點理由，但也承認「造成媒體負面形象，深感抱歉」並表示「有任何批評，都虛心接受。」

不過，此篇管碧玲發文一經報導，立即引來網友在PTT貼文批評，既有嘲諷，也有砲轟，更有質疑，語多負面。

有網友直接砲轟「朱門酒肉臭」、「前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂」、「戰前開趴根本共諜」、「全黨貪污賣國賊」、「搞不清楚狀況」。

也有網友嘲諷「可是青鳥昨天說是謠傳耶？」「父親節吃飯的要下台，這咖...」、「本來就沒有海防專業嘛不要太苛求了」、「換個顏色試試看，馬上被轟到天邊」、「顏色對了什麼都是對的」、「這黨每次道歉沒一次是真心道歉的，永遠都扯東扯西」、「現在流行癩皮」、「前線吃緊，後線緊吃，真他媽的貼切」。

還有網友質疑「神隱王加上暴怒王 台灣準備滅亡」、「換做別人早就下台法辦」、「這不用下台喔？」「高官真好，想必餐費也是報公帳吧？」「可見沒在怕的 照吃照玩照喝」

