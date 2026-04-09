管碧玲公布「海面態勢圖」遭疑洩密 國民黨雙北議員擬參選人赴北檢告發

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛認定管碧玲涉犯洩漏交付國防秘密等罪，今上午赴台北地檢署進行告發。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕海委會主委管碧玲近期公布海面態勢圖遭質疑涉洩密，海巡署昨夜澄清強調已去除機敏資訊，僅標示共艦大致方位。而國民黨台北、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛仍認定管碧玲涉犯洩漏交付國防秘密等罪，今日上午前往台北地檢署進行告發，要求檢調進行偵辦。

國民黨台北市議員擬參選人楊智伃表示，管碧玲為了攻擊在野黨，不惜拿有國安機敏性的海面態勢圖公布在網路上，等同洩漏台灣國防偵蒐能力；上面不只有共軍位置、架次及機號，可能成為國安破口。當對方已經知道我們偵蒐能力、地點、位置時，可能反向追查偵蒐盲區，因此要求檢調盡快調查，有無違法違規行為，因此要告發管碧玲涉犯刑法第109條洩漏交付國防秘密罪及132條洩漏國防以外秘密罪。

廣告 廣告

同黨的新北市議員擬參選人鄧凱勛則說，要送管碧玲6個字「不是笨 就是壞」，如果不是笨，怎麼可能把有國安機敏性的海面態勢圖堂而皇之放在自己的社群媒體上；如果是壞就更糟糕了，把具國安機敏性的東西，拿來對抗在野黨，真的是壞透了。

海巡署也於昨日晚間澄清，近年來，中國頻繁在台灣周邊進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定，為讓國人了解中共威嚇態勢，強化全社會防衛韌性，特去除聯合情監偵的機敏資料，僅標示共艦大致方位，公布前並已完成相關徵詢程序，絕無洩漏我方監控能力之虞。

另依政府資訊公開法規定，「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」現值主要在野黨主席與中國領導人會面之際，恐涉片面改變台海現狀的重大時刻，須適度向社會及國際公開中國在我海域襲擾情勢。

因此，這次所公布中國艦船資訊，符合重大公眾利益，且圖文並未明示艦船機敏資訊，是將原始資料去機敏化後，套疊於公開地圖，非屬洩密。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

誰是中央廚房？罵管碧玲「98％雷同」 吳思瑤酸馬文君、徐巧芯默契好

發文排版如出一轍！吳思瑤轟馬文君、徐巧芯：為老共軍事行為圍事

鄭麗文赴中喊和平之旅！解放軍直接發文打臉 周軒嘆：毫不給面子

