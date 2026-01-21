管碧玲再爆爭議！女裝總經理空降編委 海委會疑成「洗經歷」神器

代表我國海洋治理最高方針的《2025海洋政策白皮書》於2025年9月正式發布，副總統蕭美琴更親自出席盛會，宣示政府守護海洋的決心。然而，這份每五年修訂一次的國家級藍圖，近期卻陷入編纂委員專業度不符的「洗經歷」疑雲。有媒體爆料，2025年海洋政策白皮書編纂委員中，包含炘越共創股份有限公司總經理陳靖惠，炘越主攻女性高端訂製服，其現職工作與海洋可說天差地別，也讓人質疑海洋白皮書是否成為「洗經歷」神器。

海委員主委管碧玲再爆爭議。（圖/資料照）

據《海洋基本法》，海委會負有編纂並發布國家海洋政策白皮書的法定義務。白皮書作為國家海洋事務的總體施政藍圖，由海委會主導統合，協調各部會共同落實。然而《CTWANT》今天（21日）爆料，海洋政策白皮書由海委員主委管碧玲擔任召集人，時任副主委黃向文、吳美紅、張忠龍擔任副召集人，31位編纂委員多由台大、海大等頂尖學府的海洋科學或國際法學專家組成，名單中卻出現「炘越共創」總經理陳靖惠。據報導，陳靖惠自稱理工背景出身，是中山大學經濟所碩士和中央大學企管系博士，研究領域橫跨陸、海、空，專攻太空科技、電動車與防衛系統。除次之外，她於2023年創立「炘越共創」，主攻專屬女性精英的共創平台以及女性高端訂製服設計，並於2025年積極經營高端美學沙龍。

炘越共創股份有限公司總經理陳靖惠。（圖取自炘越共創股份有限公司官網）

知情人士痛批，陳靖惠現職與海洋事務「天差地別」，且傳出編纂期間連會議都未出席，卻能與學術大佬併列編委，對兢兢業業的學者極不公平，更質疑白皮書已成為特定人士鍍金「洗經歷」的工具。

家海洋政策白皮書編纂委員中，陳靖惠與這些學術大佬共同列名尤為顯眼。（圖取自畫面）

面對質疑，主導編纂的海委會表示，邀請陳靖惠擔任委員並未違反相關規定，強調其過往學經歷均為公開資訊，足以受社會檢驗。而《CTWANT》記者傳訊與寄送電子郵件詢問炘越公司，但至截稿前未獲回覆。作為決定國家未來五年海洋走向的重要文書，編委名單的遴選標準是否流於形式，已在學術與產業界掀起不小風波。

