管碧玲再發聲！F-16飛官墜海失聯「海巡徹夜搜救」 最新進度曝光

即時中心／黃于庭報導

空軍花蓮基地昨（6）晚進行例行性訓練任務，上尉辛柏毅駕駛F-16單座戰機，傳出疑似於花蓮豐濱鄉東面跳傘。總統賴清德隨即下令，國防部及相關單位全力搜救；海委會主委管碧玲接獲通報，同樣第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度。對此，管碧玲稍早再度發聲，表示國軍、國搜系統鍥而不捨運作中，願把飛官平安救回來。

管碧玲表示，「我們心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中」，海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。

意外發生後，各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，管碧玲說，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來！」

回顧該起事件，辛柏毅駕駛F-16單座戰機，昨晚18時許於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，19時29分疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

據悉，辛柏毅為上尉戰鬥機飛行官，空軍官校108年班畢業，飛行課目為夜間飛行，飛行總時數611+25，機種總時數371+35，機身鐘點3,894小時，發動機總時間：5,447小時。

而截至目前為止，海巡署已累計派遣3艦及6艇，持續於事故海域搜尋，同時施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，配合國防部全力進行搜救作業。





