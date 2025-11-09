管碧玲出席海洋新創戲劇展演 (圖)

其他人也在看
獨家／F4缺1變F3！傳12月啟動新歌巡演 相信音樂回應了
言承旭、周渝民、朱孝天跟吳建豪組成的男團F4，今年7月破天荒登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會助陣後，傳出原已著手安排的新專輯及巡演，因朱孝天太愛在直播中「說溜嘴」而喊卡。《鏡報》獨家掌握消息，F4近日已重啟計劃，但成員卻少了1位！據悉，少了朱孝天的「F3」即將推出新歌，並於12月在上海一連舉辦3場演唱會，對此，相信音樂正面回應了！鏡報 ・ 11 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 2 小時前
AAA頒獎典禮12/6登場！集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、交通專車一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 12 小時前
F4缺一變F3沒了他！演唱會12月起跑 阿信將任音樂製作
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天於今年7月的台北大巨蛋演唱會中，驚喜邀請男團F4合體擔任嘉賓，成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪全部到齊...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 19 小時前
快新聞／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說
即時中心／顏一軒報導最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風暴風圈本島侵襲率破7成！台南、澎湖高達91％ 最快明海警
（記者周德瑄／綜合報導）中度颱風「鳳凰」（國際命名 FUNG-WONG，編號第26號）正逐步逼近台灣，中央氣象 […]引新聞 ・ 5 小時前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 1 天前
F4被爆開唱「但沒有朱孝天」 相信音樂回應：阿信與三人共同策畫
F4今年七月在五月天大巨蛋演唱會上合體，相隔12年重聚讓大批粉絲感動不已，之後再度於北京鳥巢登台，讓F4復出傳聞頻頻，現在更被爆將以三人形式舉行演唱會。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭富城高雄巨蛋開唱！挑歌迷熱跳「鯊魚寶寶舞」 寵粉狂撩：吻我
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導郭富城於今（8）日起一連兩天，帶著「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，相隔近一年再次回到台灣，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
童接種流感疫苗誤打A肝疫苗 疾管署要求建防呆機制
（中央社記者陳婕翎台北9日電）1名1歲幼童在金門醫院接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗，預計10日舉行總檢討會，11日提交事件報告與改進方案至地方衛生單位；疾管署今天要求各醫療院所強化疫苗管理，建立防呆機制。中央社 ・ 5 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前