管碧玲力挺國防手冊：敵人早已闖進我們的屋內

海委會主委管碧玲24日在臉書貼文，力挺政府發放《全民國防手冊》，表示現代戰爭雖沒有開火，但我們正在天天打仗。（海委會提供）

「敵人不只在門口，甚至已經闖進我們的屋內。」面對內政部普發《全民國防手冊》引發爭議，海洋委員會主委管碧玲24日臉書發文表示，現代戰爭早已無聲開打，從軍機、海警船到假訊息與社群平台滲透，都是侵略工具，全民國防不僅有其必要，更是台灣不能再落後的國安基礎。

管碧玲指出，部分人批評《全民國防手冊》是製造恐慌、形同宣戰，實屬對現代戰爭缺乏理解。她回顧自己早在民國111年10月26日於立法院質詢警政署長黃明昭時，就以瑞典2018年出版的《當戰爭來臨時》手冊為例，呼籲政府應超前部署我國民防體系與宣導教育。

她表示，瑞典於和平時期即印製民防手冊發放全國，去年底更擴充內容、更新版本，印製520萬份，相當於超過全國一半人口。反觀台灣人口逾2300萬，這次普發僅印1100萬冊，尚未達一戶一冊水準，「但至少終於邁出第一步，令人欣慰。」

她強調，現代戰爭樣貌不再是傳統的槍砲與導彈，而是認知作戰與灰色地帶手法。軍機、海警船、漁船、科研船接連擾台，社群平台上的抖音、斗內資金、假訊息與間諜滲透，正在一步步瓦解台灣社會信任與防衛意志。「這場戰爭沒有開火，但我們天天在打仗。」

針對外界批評國防手冊普發是浪費，管碧玲反駁：「捷克、芬蘭、法國、愛沙尼亞等國家也都家戶普發民防手冊，這是全球趨勢，不是台灣特例。」她呼籲社會應理解這場「看不見的戰爭」本質，盡快強化民眾資訊識別與應變能力。

她最後強調，全民國防不是口號，而是全民生存的準備，「台灣不能再繼續落後下去了。」

