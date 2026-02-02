管碧玲力挺 潘筱潔爭取民進黨提名參選屏東縣第三選區議員

潘筱潔（左三）在資深黨員與多位青年的陪同下，完成民進黨屏東縣第三選區議員提名登記。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣民進黨縣黨部二日受理縣議員提名參選登記，第三選區擬參選人潘筱潔在資深黨員與多位青年的簇擁下完成登記，將以社工「新女力」之姿參戰。

潘筱潔擁有十多年豐富的政治幕僚經驗，曾任現任海委會主委管碧玲的立委助理，返鄉後投入屏東縣議員洪明江團隊擔任特助；社工背景出身的她，長期深耕基層與偏鄉服務，具備中央視野與地方實務的雙重歷練。

談及參選初衷，潘筱潔表示，當年深入莫拉克風災重建區，在推動社區培力的過程中深刻體會公共事務的重要性。她更透露，這股投身政治的韌性，源自二０一一年她隻身徒步完成八百公里「西班牙朝聖之路」的挑戰，這段經歷讓她練就一身「堅持到底、永不放棄」的鋼鐵意志，未來也將這份毅力帶進議會。

針對第三選區發展，潘筱潔首波政見聚焦「青銀共居」與「社福升級」；她主張爭取興建社會住宅供青銀共居，並推動屏東中區設立國民運動中心、兒童樂園及寵物友善空間；在社福方面，則優先提出擴充公托與準公托資源，務實解決家長「找不到托育」的焦慮，打造老幼共融的幸福屏東。