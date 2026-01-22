管碧玲力推「幽靈漁具」治理技術外銷 聯手印太國家清海廢

管碧玲再會中表示，海委會目前正積極盤點國內「海廢再生聯盟」的產業力量，連結印太各國的治理需求，不僅能輸出環保能量，也能為台灣技術開拓國際市場。（海委會提供）

面對廢棄漁具（ALDFG）成為海洋生物「頭號殺手」的全球挑戰，海洋委員會日前透過「印太區域海廢治理平台」，邀集日本全球環境戰略研究所（IGES）專家及國內產官學界，針對「幽靈漁具」治理進行深度研討，會中海委會主委管碧玲表示，台灣擁有領先全球的尼龍漁網化學回收技術，未來將致力於建立「技術清單」，協助印太夥伴解決治理難題，將台灣的技術優勢轉化為區域戰略價值。

IGES專家在會中指出，廢棄漁具因責任歸屬判定困難，且複合材質導致回收成本高昂，印太地區目前尚無國家建立強制性的生產者責任（EPR）制度，管碧玲認為，雖然台灣回收技術成熟，但目前仍面臨誘因不足、高度仰賴政府補助的問題，未來期盼透過跨部會協作，建立更完善的制度環境。

針對治理模式，蘇澳區漁會船長黃士洋於會中直言，台灣產業特性與日韓不同，不宜直接移植日韓的押金或登記制度，他舉例指出，韓國的小額押金制僅適用於近岸，並不適用於台灣高單價的「櫻花蝦漁網」，建議制度設計應考量在地現實，在不增加漁民過度負擔的前提下，透過獎勵與補助逐步引導源頭管理。

管碧玲強調，政府在解決海廢問題上不用單打獨鬥，核心任務是建構完善的基礎環境，海委會目前正積極盤點國內「海廢再生聯盟」的產業力量，透過建立完整的廢漁網回收再利用技術清單，對外連結印太各國的治理需求，不僅能輸出環保能量，也能為台灣技術開拓國際市場，實現「無塑海洋、永續印太」的願景。

