管碧玲喊「無差別迎戰」 郭正亮嘆：我們是吉娃娃船隊

海委會主委管碧玲重申捍衛海疆絕不退縮，海巡對侵犯主權行為完全是「無差別迎戰」。（取自海巡署網站）

大陸「海巡06、海巡08、海巡09、東海救113、海警2202」等5艘公務船，9日11時已在彭佳嶼東方40浬、我國限制水域外12浬，向北遠離我海域，海巡艦艇持續監控。前立委郭正亮直言，大陸派4艘6000噸以上是玩真的，相較之下我們只是「吉娃娃船隊」。

海洋委員會主委管碧玲連兩日透過臉書強硬發文，重申捍衛海疆絕不退縮、且對侵犯主權行為完全是「無差別迎戰」。

「我們海巡船才好笑！」郭正亮9日在《何橞瑢辣晚報》節目提到，我們海巡派出7艘船，跟中國大陸6艘海警船對峙，我們那個叫「吉娃娃船隊」！我們最大的船是高雄艦，3000噸；中國大陸最大的船是1萬噸！大陸那6艘船前4名是1萬噸、8000噸、7800噸、6000噸；而我們那7艘海巡船，還有2艘是100噸？「100噸你也好意思去！」還有1艘是300噸，所以他說那個叫「吉娃娃團」。

廣告 廣告

郭正亮直呼，「你怎麼弄？這個就是現實！」我們海巡還做了新聞稿，說：我們7艘船跟中國大陸海警船「對峙」，用廣播指責對方！「你怎麼沒有噴水？你應該噴水啊，你要『驅離』！幫人家洗澡？」

郭正亮強調，看中國大陸派出萬噸級，就知道他們多重視這件事，因為日本最大的有6000噸，他們就是認為日本搞不好出來跟你硬槓？「我從來沒有看過中國大陸在金門、馬祖那邊，派出超過6000噸的！」而這次6000噸以上的有4艘。

郭正亮直言，「所以他是玩真的！」

【看原文連結】