管碧玲在中共軍演期間聚餐挨轟 丈夫不忍了：歡送有功海巡過分了？

解放軍日前實施「正義使命－2025」圍台軍演，事後卻傳出軍演尚未完全結束時，海委會主委管碧玲在當日中午與多名海巡高層舉辦惜別餐會。管碧玲隨後道歉表示，當天舉辦的是「惜別餐會」，對於未立即取消安排，造成媒體負面形象，深感抱歉，有任何批評，都虛心接受。對此，管碧玲的丈夫許陽明罕見公開發文力挺妻子，強調當時演習早已結束，為有功的海巡英雄舉辦歡送餐敘合情合理。他並直言，面對中共刻意「不宣布結束」的軍演新常態，台灣社會應有新的認知與準備。

許陽明昨（2）日透過管碧玲的臉書粉專發文表示，最近發現台灣危機感越來越重，他要揚棄多年不公開政治評論的隱忍，「我要表達作為一個國民與市民的義務，說出我的家國思慮。」

許陽明警告中國軍演進入「不定型新常態」

許陽明強調，中國這次的軍事演習新型態，絕對會繼續走鋼索步步進逼。這次開始前所未有的「演習任務完成，但不立刻宣布結束」，一定會成為「沒有定義」的「不定型新常態」。

許陽明認為，中國更可能讓每日的侵擾，達到一種每日「無定義但常態性的不定型軍演」，甚至應該也敢演出「不定地點不定時」，甘冒國際大不韙的「快閃軍演」，企圖用沒有規則、模糊、曖昧、不確定而無法預估的擾動、驚恐與恫嚇台灣的日常。

不捨妻子遭罵 許陽明反問：中國以後都來這套，都不要吃飯睡覺了？

許陽明表示，在海委會年度的擴大會議後，聚餐歡送從現在海委會的海保署草創開始，建樹有功、任副主任委員，服務8年後歸建的幹部；與歡送服務46年的分署長，可說是勞苦功高的海上英雄退伍。在此時間點，演習後的隔天，年底擴大會議後聚餐根本沒有問題！歡送惜別資深有功人員更是應該而沒有任何問題！而且任何時刻，都有海巡人員在各海域，不眠不休地執勤守望海疆，「請問，有過分了嗎？」

許陽明提到，如果以後的中國軍演都不明說「宣布結束」，其實不足為奇，那就是擾台、亂台的步步高升與進逼。許陽明指出，「某些政治人物或評論員的唱和，我不覺得奇怪，我只是要問一句，日後如果中國軍演都在停止後，但就是不再『宣布結束』，我們要如何應處？」

許陽明最後說道，「一直混淆時序亂罵一通的人，尤其位居廟堂大殿，只會無釐頭罵下台的大員，如果中國以後都來這一套，那以後相關的單位與人員，都不要吃飯睡覺了嗎？台灣的韌性在哪裡？對台灣的日常，我們確實要有新的認知與準備。」

