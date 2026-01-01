管碧玲挨批「前方吃緊、後方緊吃」 鍾佳濱扯1940年代國民黨的腐化

海委員主委管碧玲。（資料照／王千豪攝）

海委會主委管碧玲去年12月31日到高雄舉辦餐會，媒體引述知情人士爆料稱，基層官兵直斥「前方吃緊、後方緊吃」，簡直把對岸近身威脅當笑話。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（1）天表示，「前方吃緊、後方緊吃」是講述1940年代國民黨軍被共軍追趕，節節敗退的情況，根本不是現在社會所熟悉的用語，這無疑又是一個認知作戰。

鍾佳濱表示，儘管中共圍台軍演短短一天就迅速落幕，但軍演背後的認知戰跟信息戰仍無孔不入，例如有媒體爆出，管碧玲由於常態性、例行性的聯繫餐會，為將退休的高階同仁惜別，就被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」。

鍾佳濱指出，「前方吃緊、後方緊吃」是1940年代，國民黨軍在中國大陸被共軍追趕，節節敗退的情況，講的是國民黨的腐化，這種用語根本不是現在社會或年輕朋友所熟悉的，因此媒體稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑又是一個認知作戰。

鍾佳濱說，海委會在演習落幕之後，例行性聯席會報跟餐會合併舉行是否允當、會不會有社會觀感的問題，管碧玲已充分說明，但同樣的認知作戰，卻不斷假借各種名義發酵中，因此未來除了在軍事上、國防上要嚴守崗位之外，在社會的認知上，也要注意不讓對方有機可乘。

