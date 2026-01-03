管碧玲挨轟死不下台！邱議瑩「氣到中風」影片瘋傳 網酸：拜託軍演耶

解放軍日前實施「正義使命－2025」圍台軍演，卻傳出軍演還未完全平息期間，海委會主委管碧玲在當日中午與多名海巡高層舉辦惜別餐會。事件曝光後，她不是選擇下台負責，而是連發長文表示「坦然接受批評、感謝支持者」。對此，有粉專分享綠委邱議瑩過往氣到差點中風，痛批行政院前秘書長薛香川颱風天吃大餐的影片，狠酸「雙標經典回顧」。

管碧玲被揭露在大陸解放軍圍台軍演尚未完全平息時，與多名海巡高層舉辦惜別餐會。（圖/資料照）

粉專「人人都有蒼蠅拍」日前在其臉書分享邱議瑩痛批薛香川在莫拉克風災陪同岳父外出吃粥的影片，影片中邱議瑩直言「覺得快要中風了，我想薛香川到目前為止，還不知道他錯在哪裡，高雄縣的小林、桃源鄉等地區都已經開始土石流，你還有心情吃大餐，拜託水災耶」。

2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節， 當時邱議瑩氣到差點要中風。（圖/中天新聞）

「人人都有蒼蠅拍」狠酸，「拜託~阿共在軍演~綠色是不道歉也不下台的顏色」，許多網友也在其po文下方表示「這就是要臉與不要臉的差別」、「只能說現在的民進黨，不是不要臉，是完全沒臉皮」、「40%說：就是吃大餐，咬我啊！來呀！來呀！怎麼樣，怎麼樣」、「這就是他們的一貫原則～永遠别人的錯」、「就自己可以，別人不可以的概念」。

2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節，次日一早便趕赴災區勘災。當時的民進黨幾乎是傾全黨之力群起圍剿，薛最後被迫請辭下台才平息爭議。

