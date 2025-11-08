管碧玲接見駐聯合國常任代表 強化印太區域合作共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲昨（7日）於高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對台灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。管碧玲表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結。她並感謝三位大使長期在國際為台灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持台灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對台灣的友誼與支持。
訪團成員包括馬紹爾群島常任代表John M. Silk大使伉儷、巴拉圭常任代表Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi大使伉儷，以及斐濟常任代表Filipo Tarakinikini大使伉儷。三位大使一致肯定台灣在印太區域的積極貢獻與國際角色。
馬紹爾群島Silk大使表示，將持續在多邊場合為台灣發聲，「排除台灣，世界就少了一個讓地球更美好的夥伴。」斐濟Tarakinikini大使指出，斐濟與台灣的關係是兩個主權人民之間的夥伴關係，任何對台灣的威脅，同樣危及太平洋小島國的安全。巴拉圭Scappini大使則強調，台巴關係建立在人民交心的友誼上，「我們共享家庭與信任的價值，這是雙方最珍貴的連結。」
針對三國長期以來在國際場域對臺灣的力挺，管碧玲代表政府與人民表達誠摯感謝。她指出，這些友邦與合作夥伴不僅在情誼上與台灣相知相挺，更在國際舞台上展現了「說真話、挺正義」的勇氣與格局。
管碧玲特別感謝三國代表於2024年9月19日聯合多國常任代表，致信聯合國秘書長，明確指出聯合國大會第2758號決議文並未涵蓋臺灣，並呼籲聯合國應讓台灣有意義地參與國際事務、為永續發展目標（SDGs）作出貢獻。
她同時感謝各國在聯合國一般性辯論與國際論壇中多次為台灣發聲，強調「不應因政治因素排除台灣」，讓台灣2,300萬人民的聲音被世界聽見。
管碧玲進一步表示，感謝各國對台灣海峽及印太地區和平與穩定的關切，在國際場合呼籲維護區域安全與國際法秩序，防止單方面改變現狀。這些行動不僅鞏固了國際對台灣的支持，也凸顯了台灣在維護自由與法治上的正面角色。
她並肯定各國支持台灣以「夥伴」身份參與全球議題，特別是在海洋保育、永續發展及氣候變遷等領域中，展現對台灣專業與貢獻的高度肯定。
中共持續以法律戰在國際間影響我國，管碧玲特別強調：「第2758號決議文從未提及台灣。對抗錯誤詮釋，不只是要說出真相（speaking the truth），更要勇敢地向權力說出真相。」
在討論區域安全與海上法治議題時，三位大使皆高度肯定台灣在印太地區的重要角色。斐濟Tarakinikini大使表示，斐濟正在推動首次全國性「海洋空間規劃」（Marine Spatial Planning），並期盼與台灣共享經驗，特別是在「海域意識」（Marine Domain Awareness, MDA）與海洋治理方面。馬紹爾群島Silk大使分享雙方在漁業及海巡合作的成果，並重申將持續支持台灣參與多邊國際機構；巴拉圭Scappini大使則指出，儘管是內陸國，仍高度重視海洋議題，並已正式簽署《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》（BBNJ協定），展現對全球海洋治理的承諾。三國大使一致認為，此次訪問是深化海洋治理與強化夥伴關係的重要起點，象徵台灣在印太藍色網絡中的戰略角色日益關鍵。
「台灣海巡署每天都面對中國的灰色地帶行動，是印太第一線維護和平的守護者」管碧玲強調，海巡署肩負守護台灣海峽與印太航行自由的國際任務。她進一步表示，海洋委員會除海巡事務外，也推動海洋保育、氣候調適、藍色經濟與科研合作，並積極與《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）及《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》接軌，以行動展現台灣遵守國際規範的決心。
海委會指出，本次會晤是台灣與理念相近國家在海洋治理議題上的重要高層交流，不僅深化與友邦及合作夥伴的情誼，也展現台灣推動以法治與永續為核心的國際海洋合作願景。管碧玲指出，這次交流不只是友誼的延伸，更是開啟新合作契機的起點，台灣將與理念相近的夥伴攜手，將為印太和平與永續發展注入藍色能量。
