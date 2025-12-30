管碧玲曝照：台灣海巡署桃園艦對峙中國海警船 嚴陣以待

海委會主委管碧玲昨天深夜發文表示「堅持捍衛主權，嚴陣以待」，並曝光海上對峙的監控照片。 圖：擷自管碧玲臉書粉專

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區29日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，更嗆聲今（30）日將使用實彈演習，中國海警船進入台灣東部海域，台灣海巡署桃園艦針對中國海警1306進行第7次廣播驅離，雙方相距僅0.8浬。海委會主委管碧玲昨天深夜發文表示「堅持捍衛主權，嚴陣以待」，並曝光海上對峙的監控照片。

中國解放軍東部戰區表示，東部戰區今天上午8時至下午18時將於特定海域空域進行實彈射擊軍演，並公布5個區域的座標要求「在此期間船隻、飛行器不要進入該海域和空域」。

管碧玲昨晚在臉書發文指出，桃園艦昨晚6時已對中國海警船進行第7次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙，並公布監控中國海警1306號船的畫面。她也向第一線人員喊話，「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。

