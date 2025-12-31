管碧玲曬國旗照：台灣海域唯一的執法者

海委會主委管碧玲曬出國旗照，重申中華民國台灣海巡才是台灣海域的唯一執法者。（圖：管碧玲臉書）

中共解放軍於29、30日在台灣周邊海域進行大規模軍事演習，期間國軍更偵獲多艘共艦動態，引發外界高度關注。對此海委會主委管碧玲今天（31日）在社群平台發布照片指出，海巡艦艇在監控並驅離中國海警船的同時，仍確保航道正常運作，畫面中可見商船、貨輪與海巡艦艇同處一個海域，重申「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！」

管碧玲發出一張國旗照，寫下「照片會說話」，從公開畫面可見海巡艦艇國旗迎風飄揚，鄰近海域同時出現中方海警船與民間船舶，顯示即便對岸宣稱實施所謂「域封控」，實際上自由航行仍未受阻。她直言，事實足以戳破各種認知操作，中華民國台灣海巡才是台灣周邊海域的唯一執法者，依法維護航行安全與秩序。

廣告 廣告

管碧玲也指出，整個應處過程未發生任何執法衝突或海上事故，也未影響正常航行。她說，海巡署在高張力情境下即時研判風險，提前啟動漁船與航安保護措施，成功防範船隻誤入危險區域，展現成熟的灰色地帶應處能力，確保主權立場與航行安全兼顧。