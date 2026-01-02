管碧玲為中共軍演時餐敘二度道歉 感謝前藍委游毓蘭相挺

海委會主委管碧玲。資料照片。廖瑞祥攝



中國解放軍東部戰區於12月29日發動「正義使命—2025」軍演，直至12月31日傍晚才宣佈結束，媒體爆料，海委會主委管碧玲於12月31日中午軍演尚未結束時，即與海巡官員在飯店飲宴。對此，管碧玲1/1二度透過臉書道歉，她深夜再發文重申，各方批評她都坦然接受，並特別點名國民黨前立委游毓蘭跨黨派相挺。

媒體報導指出，正值對岸軍演緊張之際，管碧玲與大票海巡官員被讀者直擊，12月31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食，海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等人都在場。

對此，管碧玲1/1發文表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受，造成媒體負面形象，深感抱歉，惜別餐敘若有任何課責，一人承擔。

同日晚間近10許，管碧玲二度發文指出，「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，悉心聽取各方回饋，批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」

管碧玲表示，各項回饋意見我無法一一答覆，但是她特別感謝有海巡眷屬來相挺，也特別看到游毓蘭委員超越黨派來支持安慰；另外陳方隅教授反對我道歉，也有所指教。

管碧玲因此回覆以上三位，更進一步表達她用道歉來承擔此事的緣由，再度表達她無法斷然取消惜別餐敘的心情，也說明自己願意承擔代價。

管碧玲說明，1日早上開始，她持續在關心海巡署與海保署應變海難的事，運載2萬7千噸石膏的貨輪失去動力，拖帶它的引水船斷纜、擱淺、棄船，船員一人受傷四人受困，海巡吊掛部隊與空勤直升機吊掛救援五人，海保署啟動防污機制。

管碧玲表示，海巡的日常就是這樣，無論前方後方，不分長官基層，甚至包括眷屬作為後盾，我們都一條心，不斷電守護著！「讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是我最重視的。所以，我迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹！」

