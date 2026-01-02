（圖／本報系資料照）

上月31日大陸解放軍圍台軍演尚未宣布結束，海巡人員仍在第一線枕戈待旦，海委會主委管碧玲卻被揭露在當日中午與多名海巡高層舉辦惜別餐會。事件曝光後，她不是選擇下台負責，而是連發長文表示「坦然接受批評、感謝支持者」，把政治責任轉化為情緒動員，示範眷戀官位的臉皮有多厚。

管碧玲先發道歉文，表示「對於造成社會負面觀感到抱歉。」之後再發長文感謝支持、鼓勵者。如此回應的核心就是「我不需道歉卻已道歉」。這種「道歉但不認錯、認錯卻不下台」的操作，已成為當前政壇的標準動作。當她把眷屬聲援、力挺的前立委與學者逐一點名致謝時，傳遞的訊號只有一個：只要臉皮夠厚，就不必理會社會觀感。

對比八八風災期間，時任馬政府的行政院祕書長薛香川，僅因父親節陪同岳父外出吃粥，即被認定「社會觀感不佳」而下台。當年的社會標準是：政務官在重大災難或危機時刻，必須展現高度自律。如今換民進黨執政，即使面臨更敏感的軍演，標準卻完全變形了。

這種變形，行政院長卓榮泰早已徹底展現。覆議8連敗、拒絕副署或不執行法律，新年伊始就遭國會譴責，卓揆不但沒有請辭的念頭，反而自許為「民主憲政守門人」。如果閣揆都可以這樣「自我詮釋」，那管碧玲自然覺得在軍演期間聚餐也沒什麼大不了的。

行政院會形成這套厚臉皮官箴文化，始終沉默的賴總統最該負責。總統用人，如果連最基本的去留標準都不清楚，只要總統「信賴」，再大的過錯，「道歉止血」即可，不須下台，那閣員眼中哪會有人民？