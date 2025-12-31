管碧玲秀海巡艦艇國旗飄揚照：海巡才是台海唯一執法者

管碧玲在臉書發照片，肯定海巡同仁驅離中共海警船。（翻攝管碧玲臉書／洪靖宜高雄傳真）

中共近日在台灣周邊海域發動軍演，海洋委員會主委管碧玲於昨天和今天都透過臉書陸續發文，她指出，海巡署仍維持應變中心開設，並貼出海巡艦艇與商船同框照片，強調海巡才是台灣海域唯一的執法者。

管碧玲昨晚深夜發文指出，海上情勢已經趨緩，艦船艇都已陸續駛離，因為大陸未宣布軍演結束，應變中心因而持續，但是一早高雄海委會要召開擴大主管會議，海巡署所有分署長都要南下出席，只好維持開設。

她於今日凌晨再發布一張海巡艦艇監控驅離大陸海警船照片，強調「照片會說話！國旗飄揚，海巡艦艇緊緊的監控驅離海警船，同時維持了航道自由通行，兩艘商、貨輪就航行在同框海域上」，她強調，再怎麼認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言。

廣告 廣告

她最後也強調，事實證明，船舶就航行在身邊，中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。

【看原文連結】