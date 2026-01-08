管碧玲等31日中午餐宴時 顧立雄：國軍繼續戒備防突發狀況

國防部長顧立雄 圖：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 去年底解放軍圍台軍演，海委會主委管碧玲在去年 12/31 日中午邀集高官到高雄高級飯店舉辦惜別宴。對於管碧玲用餐時共艦、海警狀況，國防部長顧立雄今（8）日上午立院受訪表示，他們離開 24 海里，但還在應變區內，國軍料敵從寬，還是繼續維持戒備，隨時應變可能突發狀況。

管碧玲在去年 12/31 日中午邀集高官到高級飯店舉辦惜別宴，海巡署長張忠龍稱這是公務行程之一，還表示，前一晚經他整體評估，建議主委餐敘繼續。但當時中國還沒解除軍演狀況。

媒體詢問，管主委用餐時，當時的共軍是否已經離開禁制水域了。有沒有離開海峽中線？國軍有解除任何狀況嗎，還是繼續維持警戒？顧立雄出席立法院外交及國防委員會前受訪說，30日晚上的6點10分，「共艦跟海警是有離開這個 24 海里這個範圍，也就是沒有在我們的鄰接區範圍內，當然，還是在應變區內，那我們就秉料敵從寬原則，我們就還是維持一個適度的戒備，然後隨時應變可能的突發狀況」。

媒體追問，「所以 12/31 號下午的時候國軍還是警戒就對了？」顧立雄說，「就我們基於料敵從寬料理，因為它還沒有離開應變區，那他離開了 24 海里，退出 24 海里，但還留在應變區，所以我們還是維持一個適當的戒備環境」。

