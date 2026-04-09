管碧玲臉書PO出「海面態勢圖」 國民黨：「不是笨、就是壞」告發洩漏國防機密罪

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國民黨台北市議員擬參選人楊智伃、新北市議員擬參選人鄧凱勛，今(4/9)日上午前往北檢告發海洋委員會主委管碧玲。呂志明攝



4月7日，國民黨主席率團前往中國參訪，海洋委員會主委管碧玲在臉書發文，涉及將海軍機密的「海面態勢圖」直接公布上網。國民黨台北市議員擬參選人楊智伃、新北市議員擬參選人鄧凱勛，認為管碧玲的行為「不是笨、就是壞」，今(4/9)日上午前往台北地檢署，告發管碧玲涉犯《刑法》洩漏國防機密、洩漏國防以外秘密罪。

4月6日，管碧玲在個人臉書PO文指出，「日前國台辦公然辱罵台灣：『沒有台灣之盾，只有台灣之籠！』威嚇、霸凌已經到無以復加的地步！台灣之盾的預算，正有如風中之燭，台灣之籠在鄭主席率團訪中的前夕，依然故我！從中方絲毫沒有聞到和平的氣息，從籠中的國民黨，則宣稱此行的和平可以讓台灣人民躺平！殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡！」

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國民黨立委徐巧芯拿著海洋委員會主委管碧玲在臉書PO出海面態勢圖，質疑公然洩密，成為國防破口。翻攝徐巧芯臉書

管碧玲在文章中還PO出一張「海面態勢圖」，國民黨立委徐巧芯見到也發文表示，這張圖「標示當日共軍船艦在台海周邊的確切位置，文中還大酸鄭麗文主席的訪中行程，有如『籠中馴兔』，讓我真的看得傻眼。」質疑管碧玲公然洩密，成為國防破口。

國民黨台北市議員擬參選人楊智伃、新北市議員擬參選人鄧凱勛，今日上午則前往台北地檢署具狀告發管碧玲涉犯《刑法》109條洩漏國防機密、132條洩漏國防以外秘密罪。

楊智伃指出，管碧玲為了要攻擊在野黨主席，不惜將有國安機敏性的「海面態勢圖」公佈在網路上，這等同於洩漏我國國防偵蒐能力，這張圖不僅有標示偵蒐到的共軍位置、共軍的架次、機號，當對方知道我方偵蒐能力、地點、位置時，會讓對方反向得知我國偵蒐的盲區，這將成為台灣國防的破口。

鄧凱勛則送給管碧玲6個字「不是笨、就是壞」，他說，不是笨，怎麼可能把國安機敏性的「海面態勢圖」放在自己的社群媒體？如果是壞，就更糟糕，她可以把這種具有國安機敏資料拿來對抗、打壓在野黨，那就真是壞透了。

對此，海洋委員海巡署則在昨(4/8)日晚間發布新聞指，為了讓國人了解中國頻繁在台灣周邊進行灰色地帶行動及軍事演習的情況，依據政府資訊公開法，公布該圖前已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益。

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