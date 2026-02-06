管碧玲質疑「對岸海警船騷擾如何面對」 李貞秀：回到制度內討論

針對海委會主委管碧玲在臉書上發文質疑海警船騷擾一事，民眾黨立委李貞秀6日表示，身為中華民國合法就任立委，她認為更重要的是要回到制度內討論。（本報資料照片）

民眾黨不分區立委李貞秀近日因為國籍就任立委問題，引起各界討論。海洋委員會主任委員管碧玲6日上午在臉書上發文質疑，對岸用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾台灣領海，海巡一夜未眠，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」李貞秀則表示，身為中華民國合法就任立委，她認為更重要的是要回到制度內討論。

「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們。」管碧玲在臉書上發文指出，事實上，昨日海巡一夜未眠，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」

李貞秀表示，身為中華民國合法就任的立委，她認為更重要的是回到制度內討論。

李貞秀說，管碧玲既然公開提出質疑，未來如果她站上內政委員會的質詢台，會正式請管碧玲說明，政府目前對中國海警灰色地帶行動的應處機制為何、是否具備即時與有效的因應措施，保障中華民國安全。

