管碧玲軍演吃大餐挨轟 丈夫怒回嗆：面對軍演新常態不要亂罵一通

前台南市副市長許陽明 (右)昨日打破多年未公開發言的隱忍，公開發文力挺妻子管碧玲，認為面對中共刻意「不宣布結束」的軍演新常態，管碧玲處置得當。（翻攝自許陽明管理之管碧玲臉書帳號）

中共日前發動突襲軍演，海委會主委管碧玲卻因在演習隔日出席餐敘遭到外界抨擊。對此，管碧玲的丈夫、前台南市副市長許陽明昨日打破多年未公開發言的隱忍，公開發文力挺妻子，強調當時演習早已結束，歡送有功的海巡英雄餐敘合情合理；他更直言，面對中共刻意「不宣布結束」的軍演新常態，台灣社會應有新的認知與準備，而非無釐頭謾罵。

許陽明在臉書表示，過去他已遠離公務與政治多年，但近期警覺台灣危機感加深，身為國民有義務說出家國思慮；他指出，大陸在12月29日發動軍演，原定12月30日18時結束，當天下午大陸船艦也已陸續駛離，只是未依常態宣布「結束」。12月31日當天中午，海委會舉行擴大會議後的惜別餐敘，歡送服務46年的海巡英雄退伍與相關功臣歸建，此舉完全沒有問題。

許陽明痛批，部分政治人物與評論員混淆時序亂罵一通，並質疑，如果大陸未來軍演都刻意「不宣布結束」，企圖用模糊與曖昧的擾動來恫嚇台灣日常，難道相關單位與人員就從此不用吃飯、睡覺了嗎？他認為這種「沒有定義」的「不定型新常態」，正是大陸企圖擾亂台灣韌性的手段。

「怕熱就不要進廚房，恐懼火場就不要當救火員。」許陽明感嘆，管媽（管碧玲）面對新火場應對自如，他也感謝許多朋友仗義執言，他更呼籲，台灣面對中共走鋼索式的進逼，我方應強化防衛準備，而非隨之起舞甚至反過來責怪防衛者挑釁，應共同守護家國。

