管碧玲軍演吃大餐 方恩格認時間安排不恰當 反問謝志偉這件事
管碧玲表示，12/31擴大主管會報係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。駐歐盟代表謝志偉發文表示，之所以不爽管碧玲的真正原因是：「她促成了台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，而成了中國的眼中釘，背上刺！」國際政治觀察家、紐約州律師方恩格則質疑，「我也覺得這次餐會時間安排不恰當，難道我是中共同路人嗎？」
管碧玲在臉書表示，12/29中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12/29早上宣布至12/30下午1800，因此決定12/31擴大主管會報照常舉行。管碧玲指出，本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。
國民黨團舉行記者會痛批，民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，是否出現指揮真空狀態？並要求管碧玲負政治責任下台。
駐歐盟代表謝志偉發文表示，「舔共又擋軍購的人之所以不爽海委會管碧玲主委的真正原因是：她促成了台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，而成了中國的眼中釘，背上刺！」
國際政治觀察家、紐約州律師方恩格則質疑3點：1、「我也覺得這次餐會時間安排不恰當，難道我是中共同路人嗎？」
2、關於管碧玲促成了台灣海巡署與美國、日本 及菲律賓等國相關單位的合作，方恩格說，即使最近加强合作，但本來有合作。
3、「自己舔共又擋軍購的人及媒體之所以不爽」，方恩格指出，謝志偉2016～2025擔任駐德代表，去年轉任駐歐盟代表。全球最大軍火出口國家之一的德國，有軍售給台灣嗎？
