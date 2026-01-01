管碧玲軍演期間偕海巡高官飲宴 賴士葆痛批：不會看日子的白目

海委會主委管碧玲於中共對台大規模軍演期間，與多名海巡高層官員餐敘，引發外界對國安警戒鬆懈的質疑與批評。（圖／黃耀徵攝）

中共解放軍於2025年12月29日至31日對台展開「正義使命－2025」環台軍事演習，期間台海空域，區域情勢高度緊張。然而，本刊《CTWANT》獨家揭露，海委會主委管碧玲卻在軍演警戒未解除之際，率同多名海巡高層官員在五星級飯店舉行餐敘，引發外界譁然。國民黨立委賴士葆今（1）日指出，相關官員在火箭彈打到自家門口的緊張時刻卻仍然照開惜別趴，痛批「不會看日子的白目」。

本刊《CTWANT》記者獨家報導指出，12月31日正值中共對台大規模軍演、海上情勢高度緊張之際，海委會主委管碧玲卻與同多名海巡高層官員一同在高雄五星級飯店舉行餐敘。

此外，本刊《CTWANT》報導也掌握，該場餐敘名義上為「跨機關協調會務會報」及副主委黃向文即將歸建的聚會，但在對岸軍演啟動後，幕僚早已建議延後辦理，仍遭管碧玲指示照常舉行。期間不僅包括海委會副主委黃向文，兼任海巡署長的副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等關鍵首長亦全數出席，引發外界對海上防衛指揮鏈是否出現空窗的高度關切。

國民黨立委賴士葆批評，軍演期間國軍高度戒備，海巡高層卻辦理高價餐敘，直斥相關行徑「不會看日子的白目」。（圖／周志龍攝）

對此，賴士葆指出，海軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到週末，火箭彈已打到家門口，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴。管碧玲甚至要求幹部都要到，一邊說自己是台灣海域唯一的執法者，使命卻丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，溫水煮青蛙正是講這些不會看日子的白目。

