管碧玲軍演警戒期竟與海巡高層高雄飲宴 賴士葆：白目不會看日子！

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

海委會主委管碧玲在中國對台軍演緊張之際，被直擊與多名海巡官員在去年12月31日中午到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食，還被爆料早有幕僚勸阻敏感時刻應緩辦，管卻仍執意照常辦理，被基層批「前方吃緊、後方緊吃」。

海洋委員會主委管碧玲。（圖／資料照）

媒體報導表示，包含管碧玲、海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等海巡大官，卻跑到了位在高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳飲宴，沒有在臺北木柵海巡署坐鎮。

國民黨立委賴士葆批，海軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到週末，火箭彈已打到家門口，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴。管碧玲甚至要求幹部都要到，一邊說自己是台灣海域唯一的執法者，使命卻丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，溫水煮青蛙正是講這些不會看日子的白目。

對此，管碧玲事後也表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。 造成媒體負面形象，她深感抱歉。



