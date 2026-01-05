管碧玲軍演餐宴吃了7萬3千多 黃國昌：一年共30萬特別費趕快花完

民眾黨立委黃國昌質詢海委會副主委張忠龍 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於海委會主委管碧玲去年12月31日中國軍演還沒結束，中午找海委會高官在高級餐廳用餐，民眾黨立委黃國昌今(5)日公布一共5桌、總費用是7萬3,693元。他還爆出，管碧玲去年特別費總數是30萬元，1-11月使用還節制，最後一個月花了10萬元，「錢一定要花完，納稅人給的特別費怎麼可以浪費？」

立法院財委會今日邀請相關部會首長進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告。

中國解放軍東部戰區去年12月29日早晨突宣告在台灣周邊舉行環台軍演，30日上午8時至下午6時，畫設5處實彈操演區；中共上月29日突襲宣布演習，隨後又公告30日實彈射擊。但海洋委員會主委管碧玲和海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長張忠龍等人卻在12月31日中午12時，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午2時才離開。挨批無視第一線海巡弟兄頂著監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險，藍委批評「前方吃緊」，「後方緊吃」。管碧玲說未取消餐會，是為了替兩位對海巡有卓越貢獻的幹部舉辦惜別餐會，她願承擔責任。

張忠龍上午受訪時稱該餐宴是公務行程之一，由他於前晚9時30分經整體評估後建議繼續舉行。他也透露這是由管碧玲特支費支應。

黃國昌今日質詢時進一步揭露，餐會費用7萬3,693元，由主委特別費支應。高雄晶綺盛宴「超級包廂」孔雀廳、紅寶廳總坪數約為31坪，圓桌桌數為3-8桌，一桌要價至少約新台幣1.4萬元。當日餐敘人員，總計5桌：

（一）海委會副處長以上長官。

（二）海巡署主秘以上長官（一位副署長留守台北）、各分署長與教測中心主任，與教測中心主任。

（三）海保署主秘以上長官。

（四）國海院主任秘書以上長官。

（五）另含幕僚工作人員

張忠龍事後接受葉元之回答時說大概5桌、40多位。

黃國昌質詢時問，去年主委特別費有多少錢？張忠龍說，「30萬左右」。黃國昌說，是不是30萬9,660元？張忠龍回說，是。

對於是不是都用完，張忠龍說，「今年度已經全部用完，沒有剩餘」。都用在公務上面有關的部分。

黃國昌接著出示管碧玲主委去年特別費支情形，2月用了1萬2千元，3月月了1萬8千元，4月用了1萬1千元，一路用到11月都還有節制。到最後一個月，預算給你30萬9,660元，這特別費啊怎麼可以省？最後一個月10萬1千元，花得乾乾淨淨、一毛不剩，從1月到11月花的剩下的趕快消化預算。黃國昌還問，副主委一年特別費多少錢？

張忠龍說，「副主委一年特別費15萬2千100元，（黃：花了多少？）沒有剩餘」。

黃國昌說，去年可能特別費只砍60%。砍得太客氣了，最後一個月，錢一定要花完，納稅人給的特別費怎麼可以浪費？

黃國昌說，去年底，海委會跑去高雄金旗超級包廂「孔雀廳紅寶廳」，發票開出來是7萬3693元。

張忠龍說，因為他總共有五桌，一桌約是一萬多。

黃國昌說，那家餐廳的價格他就去打聽過了，「因為你們報上來的價格跟這個餐廳的價格就不太一樣，我在講說這個餐廳是因為要慰勞我們海委會的弟兄，所以有特別打折是不是？」他要求會後詳細明細交上來。

民眾黨立委黃國昌公布管碧玲餐宴費用 圖：林朝億/攝