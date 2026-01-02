管碧玲辦聚餐請海巡挨轟！游毓蘭跨黨派聲援：關鍵時刻妳視同僚如手足

海委會主委管碧玲。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區30日實施圍台軍演實彈射擊，在軍演結束隔日，海委會主委管碧玲去年12月31日中午與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館舉辦惜別會餐敘，反遭外界砲轟。對此，管碧玲昨日在臉書發文致歉，她並點出海委會副主委黃向文、海巡署分署長陳泗川的貢獻，因此這也是她無法斷然取消餐敘的心裡因素。前國民黨立委游毓蘭罕見給予跨黨派聲援，「關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的。」

管碧玲昨日在臉書發文為沒有取消餐會導致被批評而道歉。有任何批評，都虛心接受。她提到，海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於12/31舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲指出，12/29中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12/29早上宣布至12/30下午1800，因此決定12/31擴大主管會報照常舉行；12/30下午1800中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到：黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。造成媒體負面形象，深感抱歉。

管碧玲強調，陳分署長服務長達46年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是沒有斷然取消餐敘的心理因素。即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。

文章一出，有大量海巡眷屬力挺，還有不少網友得知原因後留言力挺她喊「根本不需要道歉」。國民黨前立委游毓蘭也在文章下方留言送暖，「管媽加油，挺妳！帶人帶心，海巡感謝有妳陪伴領導。」管碧玲也回應「您超越黨派的支持，彌足珍貴。服務長達46年、對海巡署有重大貢獻的陳泗川分署長就要退休，實在不忍斷然取消，我願意承擔代價。」游毓蘭更暖心回應「抱抱，關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的。」

