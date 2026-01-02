管碧玲遭爆軍演仍赴餐敘 謝寒冰提「萬一」：你們全醉了怎麼辦？

總統賴清德昨（1）日於元旦升旗典禮談話提及，面對北京嚴峻的軍事野心，「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」；而海委會主委管碧玲卻被爆出共軍環台軍演時與官員大啖美食，引發關注。對此，資深媒體人謝寒冰表示，能理解這些例行的聚會，但管自己強調中華民國海巡才是台灣海域的唯一執法者，卻在非常時刻出席餐敘，難道不是應該要先推遲？謝也質疑，面對台海如此狀況，海巡署屆時是能否能有效驅離？

郭正亮1日在節目《新聞大白話》中表示，郭正亮坦言，其實賴真的要反省自己，蔡英文做了八年總統也沒有被彈劾，大陸對台軍演只有一次，且是因為美國前眾議院議長佩洛西來台，所以（軍演）也不是針對蔡。但賴做了一年七個月的總統就被彈劾，大陸對台灣三次軍演，「有誰總統做成這樣？」陳水扁做了八年，立法院也沒過半，朝野也沒有如此鬥爭。

廣告 廣告

同場來賓、資深媒體人謝寒冰也表示，老實說本來這些都是例行的、有這種擴大的聚會，比如有人榮退、調任，要辦一些惜別會之類的本來都沒什麼，「可是現在正在軍演，海巡署正在第一線負責衝鋒的時候，下面的弟兄可能在冒生命危險」，謝也批管，身為主管難道不是應該要指揮坐鎮嗎，有什麼事情，都應該要先推遲。

謝寒冰也表示，解放軍一直強調他們現在的訓練隨時轉訓為戰，「也就是看起來很像是演習，搞不好立刻變成戰爭」，所以海巡署更應該隨時密切注視對方的動向，才好應變，而不是在吃大餐，「萬一你們全部都喝醉了，然後突然之間發生什麼事，那怎麼辦？」

另針對管碧玲發文她強調「照片會說話」，中華民國海巡才是台灣海域的唯一執法者。謝寒冰也酸，如果我們是台海唯一的執法者，那人家為什麼會在台海出現，謝也質疑，面對這種狀況，海巡署要用什麼辦法驅離，「用廣播、還是LED燈、還是照浪？ 」直言自己真的不知道管在想什麼。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

【看原文連結】