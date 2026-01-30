管碧玲邀谷立言登雲林艦 海巡署成立以來美方最高層級登我國艦艇

海委會主委管碧玲與AIT處長古立言、高雄分處長張子霖，分別結合艦名揮毫「雲開見喜」、「林滿福氣」等春聯，也藉由書寫台美好「馬」吉春聯，展現兩國友誼。（海委會提供）

馬年春節將至，海洋委員會主委管碧玲30日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、高雄分處長張子霖，共同登上4000噸級海巡旗艦「雲林艦」，是海巡署成立26年來，首位AIT處長登上我國最大型海巡艦，2位老外更在艦上挽起袖子包水餃、揮毫寫春聯，展現台美在印太和平鎖鏈中如「好馬吉」般的深厚友誼。

管碧玲趁著與谷立言共同出席走私毒品查緝成果記者會機會，邀請古、張2人前往雲林艦進行春節慰勉，2人在艦上結合艦名，揮毫寫下「雲開見喜」、「林滿福氣」等墨寶，並落款象徵台美攜手守護海洋；管碧玲還現場穿上圍裙，親手示範包出象徵財富的「金元寶」水餃，與艦上同仁分享年節暖意。

管碧玲致詞時表示，台美在打擊跨境犯罪與海事安全交流上，展現了強大的合作效能，去年破獲的1.3公噸毒品案，正是美方緝毒署（DEA）情資共享的最佳明證。

她也提到，谷立言處長近期走入基層，與民眾踢藤球、做智力測驗、穿上原住民彩衣，今日更登艦體驗台灣年節文化，充分展現對台灣民意的尊重與誠懇熱情。谷立言指出，台美海事領域的深化合作對區域安全具有關鍵意義，透過技術交流與聯合演訓，能有效提升台灣的競爭力與社會穩定。

雲林艦長石家源並帶領外賓導覽艦上先進的醫療救援設備，強調海巡在區域救援中的重要價值。

