管碧玲邀谷立言首登雲林艦 台美安全戰略「好馬吉」

[Newtalk新聞] 馬年春節將至，海洋委員會主委管碧玲30日邀請美國在台協會(AIT)處長谷立言、高雄分處長張子霖，同登海巡4000噸級的雲林艦，這也是海巡署成立26年以來，首位AIT處長登上最大海巡艦。管碧玲今早邀請谷立言參加海巡署「貨輪走私毒品查緝成果記者會」，隨後登雲林艦一同揮毫體驗台灣春節文化，並親手包水餃與艦上同仁分享，展現台美安全戰略及印太和平鎖鏈「好馬吉」的深厚友誼，並向全年無休守護國土的海巡送上暖意。

谷立言、張子霖結合艦名揮毫「雲開見喜」、「林滿福氣」等春聯，將船艦特色轉化為對雲林艦滿滿的新春祝福，筆墨之間不只傳遞吉祥寓意，也藉由書寫台美好「馬」吉春聯，展現出台美雙方最深厚的友誼，管碧玲亦一同落款，象徵台美雙方攜手同行、共同守護海洋的夥伴精神。

海委會也應景安排「包元寶」活動，由管碧玲向AIT貴賓介紹，水餃象徵財富與福氣，是在台灣春節期間全家團聚、共享溫暖的重要年節記憶，管碧玲甚至穿上圍裙示範如何包出飽滿的水餃，並請谷立言、張子霖一同包元寶，為全年無休守護國土的海巡送上暖暖的心意，過程讓艦上歡笑不斷。雲林艦艦長也代表獻上感謝，表示能吃到貴賓親手包的水餃，讓雲林艦戰力滿點。

管碧玲在記者會指出，台美雙方在國際救援行動、海事安全交流及打擊跨境犯罪等層面，皆展現強大的合作效能，而在亞洲地區更是反毒的戰略夥伴關係，谷立言參加海巡署「貨輪走私毒品查緝成果記者會」，就是最好的明證，藉由美國緝毒署(DEA)的重要情資，以及馬來西亞、越南、泰國等國家的情報交流，海巡署成功攔截雜貨輪破獲近1300公斤毒品，也期待能像反毒一樣，與美方攜手印太國家組成印太和平鎖鏈，在安全框架上有更深度的合作，共同維持區域和平、安全與穩定。

管碧玲也說，近日谷立言為了台灣的防衛力量，把自己放在民意平台，他平等的溝通和說服，不是高高在上的施壓，而是風塵僕僕走入基層和人民交流溝通。谷立言走遍各縣市，踢藤球、做智力測驗、披上原住民彩衣、今天登上雲林艦寫春聯、包水餃，這是對台灣民意的尊重與誠懇的熱情。

雲林艦長並帶領管碧玲及谷立言等人了解艦上救援醫療等相關設備，強調海巡艦艇在區域和平與救援的重要價值。海委會表示，透過充滿在地溫度的「馬年」春節文化體驗，不僅讓國際夥伴更貼近台灣，也展現出台美夥伴關係在專業合作之外，更具人情味與生活感的一面。

谷立言在雲林艦上指出，台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過密切的聯合演訓與技術交流，不僅有助於提升區域防禦能力與公共安全，亦強化台灣整體競爭力與社會穩定，特別感謝海委會邀請，也藉由難得的機會跟海巡同仁及全體台灣人民慶賀新年快樂。

