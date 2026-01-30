管碧玲邀AIT處長登雲林艦 包餃子揮毫展台美情誼

（中央社記者洪學廣高雄30日電）春節將近，海委會主委管碧玲今天邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言等人登上海巡雲林艦，一同寫春聯揮毫，並體驗趣味包餃子競賽，活動溫馨熱鬧，彰顯台美友好情誼。

馬年春節將至，海洋委員會主委管碧玲今天下午邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、AIT高雄分處長張子霖，同登海巡4000噸級雲林艦，這也是海巡署成立26年以來，首位AIT處長登上最大海巡艦。台美雙方一同在艦上親手包水餃，並揮毫體驗台灣春節文化，向全年無休、救生救難、守護國土海巡人員送上暖意。

活動一開始，由管碧玲和谷立言、張子霖一同登上雲林艦揮毫賀歲，巧妙結合艦名書寫「雲開見喜」、「林滿福氣」、「挺海巡」、「台美友好」，以及取馬年諧音的「台美好馬吉」等春聯，將船艦特色轉化為滿滿新春祝福，也彰顯台美友好關係，之後春聯更將貼在艦上，為海巡英雄祈福。管碧玲揮毫時更笑稱「已經40年沒拿過毛筆」，現場氣氛歡樂溫馨。

接續登場的包元寶活動，則在艦上以趣味競賽方式熱鬧展開。這次活動特別安排台美友誼賽，由管碧玲率海巡人員與谷立言、張子霖分組上陣，透過「3分鐘包水餃挑戰」及「黑白大廚盲包水餃」兩大關卡，在互動與笑聲中展現交流情誼。

第一關「3分鐘包水餃挑戰」，台美兩隊最後皆在時限內包完16顆水餃，雙方平手；第二關「黑白大廚盲包水餃」，則在谷立言、張子霖默契絕佳的溝通中，率先包好1顆水餃取勝。

活動後，管碧玲和海巡人員也帶領AIT人員參觀雲林艦，包括堪比野戰醫院等級，配備齊全的醫療室，可用於海上國際人道救援。海巡人員也依序介紹艦上雷達、夜視偵蒐系統、消防水砲等配備。

最後雙方在餐廳享用剛包好的水餃，管碧玲也頒發加菜金給海巡人員，台美雙方更互送吉祥物紀念品，在溫馨氣氛中結束參觀行程。

「沒有台美合作，沒有今天這麼有實力的海巡。」管碧玲致詞強調，因為有了台美合作，在空中有強大空中能量，在海上有最精銳堅強特種行動部隊。這樣的台美合作是看得見的，是真正展現的具體實力。

管碧玲說，看不見的部分，在今天查緝毒品、破獲的大案中就知道，台美雙方在打擊犯罪上面，也是反毒戰略夥伴關係，共同都是維持印太地區「美麗的海洋、平安的海洋跟和平的海洋」最重要力量。寫春聯是期待，是希望，是承諾。要承諾台美友好，要「台美尚麻吉」。

海洋委員會表示，台美雙方長期以來在海洋環境保護、海域安全及國際交流等議題上密切合作，已建立深厚互信基礎與合作默契。近期美國總統川普簽署的2026年度「國防授權法案」，也納入未來增加台美海巡整合訓練機會相關規劃，包括派遣美國海岸防衛隊訓練團隊來台，強化海事安全與執法能量，顯示雙方在海巡及海事安全合作上持續深化。

這次透過充滿在地溫度的「馬年」春節文化體驗，不僅讓國際夥伴更貼近台灣，也展現出台美夥伴關係在專業合作外，更具人情味與生活感的一面。（編輯：龍柏安）1150130