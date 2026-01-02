管碧玲餐敘是海巡基層爆料？綠營急喊「認知作戰」 黃揚明揭1雙標前例打臉

海洋委員會主委管碧玲遭爆料，於中共軍演期間偕多名海巡官員至高雄餐敘，疑似基層官兵看不慣而揭發，國民黨立委牛煦庭、林沛祥、洪孟楷等人召開「前方吃緊！ 後方緊吃！」記者會，要求管碧玲下台負責；針對疑似海巡基層官兵爆料的情況，民進黨團幹事長鍾佳濱強調為「認知作戰」，資深媒體人黃揚明則忍不住發文揶揄。

國民黨立法院黨團2日召開「前方吃緊！ 後方緊吃！ 海委會主委管碧玲下台！」記者會，立委洪孟楷 （右起）、林沛祥、牛煦庭出席。（柯承惠攝）

針對媒體稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料一事，鍾佳濱表示，「前方吃緊、後方緊吃」起源是1940年代國民黨軍不敵共產黨軍，節節敗退的情況。鍾佳濱強調，「前方吃緊、後方緊吃」並非現代社會或是年輕朋友們所熟悉的用詞，顯見相關指控無疑是認知作戰。

廣告 廣告

對此黃揚明透過臉書指出，《自由時報》曾在2016年1月、也就是前總統馬英九任內，以「前方吃緊 後方緊吃」為標題抨擊「馬友友們」，點出酬庸、肥貓疑慮，斥責國民黨「不宜繼續執政」。黃揚明忍不住諷刺，當時的媒體報導「肯定就是愛台灣而非認知作戰了」。

更多風傳媒報導

