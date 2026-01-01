管碧玲餐會挨轟「前方吃緊、後方緊吃」！鍾佳濱：這是1940年代國民黨軍腐化

海委會主委管碧玲遭爆料，她在去年12月31日到高雄舉辦餐會，此時正好是對岸解放軍圍台軍演之際，事後有基層官兵怒斥，「前方吃緊、後方緊吃」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回應，這又是一個認知作戰。

民進黨立委鍾佳濱。（圖／中天新聞）

鍾佳濱今（1）日表示，儘管中共圍台軍演在12月30日、短短1天就迅速落幕，但軍演背後的認知戰、資訊戰，仍然無孔不入。例如昨天就有媒體爆出，管碧玲由於常態性、例行性的聯繫餐會，為將退休的高階同仁惜別，卻被拿出來說，「前方吃緊、後方緊吃」。

海委會主委管碧玲。（資料照／中天新聞）

鍾佳濱指出，「前方吃緊、後方緊吃」是在講述1940年代，國民黨軍隊在大陸遭共軍追趕、節節敗退的情況，講的是國民黨軍腐化的情況，老實說這個用語，根本就不是現代社會或是年輕朋友們所熟悉的。所以媒體稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑又是一個認知作戰。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

鍾佳濱直言，海委會在對岸演習落幕之後，舉行例行性的聯席會報和餐會合併舉行，是否允當、有無社會觀感的問題，管碧玲已經充分說明，但同樣的認知作戰，仍不斷假藉各種名義發酵中，因此未來除了在軍事上、國防上要嚴守崗位之外，在社會的認知上，也要注意不讓對方有機可乘。

