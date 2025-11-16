管碧玲高雄出席無障礙親海體驗活動 (圖)
海洋委員會與水中運動協會16日在高雄彌陀漁港海岸光廊舉辦「勇敢逐浪、無礙前行」無障礙親海體驗活動，由海委會主委管碧玲（前左）主持，並在全台首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式。（海洋委員會提供）
中央社記者張已亷傳真 114年11月16日
