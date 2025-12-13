管碧玲：總預算卡關「零溺斃」計劃喊停 智慧海灘系統恐成泡影

海委會主委管碧玲今（13）日在臉書表示，總預算審查卡關導致「零溺斃」計劃無法推動，原定明年要在4處海域擴大建置的智慧海灘系統恐成泡影。她透露，海巡署每年處理海上救生案件多達280餘件，光今年就有68人不幸溺斃。

智慧海灘系統。（圖／管碧玲臉書）

管碧玲指出，12月11日海巡署處理兩起幸運的救援案件。第一起發生在桃園觀音海水浴場海域，一名風帆活動人員失聯，海巡署立刻申請國搜系統動員，直升機吊掛部隊升空搜尋，約一個半小時後獲報失聯民眾因設備故障漂到三接橋下自行上岸。另一起則在宜蘭外海，海巡署118專線獲報有衝浪客需要救援，20分鐘後在海堤0.5浬外找到體力不支的衝浪客，由於水深不足，海巡100噸船無法進烏石港，安檢所同仁協調膠筏將人接駁回港。

智慧海灘系統。（圖／管碧玲臉書）

管碧玲表示，12月12日海委會補助台南市政府在黃金海岸建置的「智慧海灘系統」進行整體驗收。這套系統結合人工智慧影像辨識技術，不僅能即時掌握離岸流可能發生的位置，也能輔助管理單位、救生員及安全巡查人員即時了解場域內的人流變化與人員異常狀況，目的在保障海域遊憩安全，希望導入AI追求「零溺斃」的理想。

海委會主委管碧玲。（圖／中天新聞）

管碧玲說明，這個計劃歷時兩年在台南發展出基礎模組，已獲得行政院核定「115-118年海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫」。明年規劃要在基隆大武崙沙灘、台中大安濱海樂園、高雄旗津海域、台東杉原灣海水浴場等北中南東4處海域遊憩熱點，以台南基礎模組結合海氣象監測設備，擴大推動智慧海灘管理系統。透過更全面性的場域監測方式，未來不僅能即時掌握海面狀況，也能進一步了解海面下的水文變化，讓AI辨識更精準、預警更即時，讓風險在真正發生之前就先被看見、被管理，可提前預警、即時救援。

管碧玲強調，由於總預算審查卡關，一切都會成為泡影。她直言這是新興計劃，預算沒有通過就不能執行。原本驗收就是發展的啟動，現在變成發展卡關。她表示，前天幸運保住兩條生命，昨天完成保護更多生命的系統模組，但總預算不審導致「零溺斃」計劃卡關，讓她這兩天心情如同三溫暖。

