管碧玲：軍演未影響台海航行 海巡冷靜應處灰色地帶挑釁

[Newtalk新聞] 連續兩天的中共環台軍演讓國軍繃緊神經，肩負重任的海巡艦更承受極大壓力。海洋委員會主任委員管碧玲指出，隨著演習進入尾聲，但相關動態仍持續由海巡艦艇掌握與監控，整體海域秩序維持穩定，顯示我海巡艦隊已具備成熟的灰色地帶應處能力，能在維持主權立場的同時，妥善管理風險。

管碧玲表示，在演習期間，海巡署全程依法律授權與既定任務執行勤務，核心目標在於確保我方海域執法權、維持航行安全與民生秩序，並防止所謂灰色地帶行動升高為衝突事件。她強調，海巡行動始終保持專業與克制，未因對方軍事動作而偏離法治原則。

針對中方對外宣稱封鎖我國港口等說法，管碧玲直言，相關訊息與實際狀況明顯不符。演習期間，我國海域航行秩序正常，商船與漁船進出未受影響，顯示中方相關說法屬於刻意誤導的資訊操作。

管碧玲指出，面對中國軍艦與海警活動，海巡署秉持比例原則與風險控管精神，透過併航監控、廣播驅離等方式，穩定掌握海上態勢，避免成為衝突升高的觸媒。即便期間遭遇不當言語挑釁，海巡人員仍以理性、文明方式回應，有效維持現場穩定。

在航安維護方面，管碧玲說，海巡署於12月30日清晨即掌握中國海警船於部分射擊區出現異常動態，研判可能進行試射後，隨即啟動商、漁船航安保護措施，逐一掌握船舶動向，防範誤入危險水域。中方後續於相關海域實施射擊，海巡署事前因應得宜，未造成任何海上事故。

管碧玲強調，這次應處過程未發生執法衝突，也未讓軍事演習外溢為民生或外交事件，顯示海巡署在高張力情境下，已具備成熟的灰色地帶管理與應變能力。她重申，台灣致力維持台海與區域穩定，不主動升高衝突，但對於國家主權與海域秩序，立場始終堅定。

