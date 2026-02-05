管碧玲：「We face together！」 台美攜手串起印太和平鎖鏈

海洋委員會主委管碧玲4日接受中央廣播電臺《為人民服務》節目主持人楊憲宏專訪時指出，從近期中國科研與海洋調查船的航跡觀察，其活動範圍已明顯擴及全球海域，企圖建立海上霸權的戰略意圖日益清晰。面對這樣對印太區域和平與穩定構成威脅的行動，台灣海巡長期與美方深化合作，持續強化現代化能量，共同守護區域安全。

↑圖說：管碧玲主委接受中央廣播電臺《為人民服務》主持人楊憲宏專訪。（圖片來源：海洋委員會提供）

管碧玲指出，海巡署近期統計顯示，中國多達41艘各型科研與調查船，頻繁出沒於關島東、西兩側及夏威夷群島南、北方海域進行水文調查，顯示其戰略布局早已突破第一島鏈，延伸至第二島鏈，甚至放眼全球海域。這不僅呼應中國國家主席習近平所提出的「海洋大國」目標，也直接挑戰美國的全球領導地位，對印太區域和平秩序形成實質衝擊。

她強調，海巡署身處守護印太和平的第一線，與美國海岸巡防隊之間有著長期且具體的合作基礎。管碧玲直言，若沒有台美合作，不可能打造出今日具備高度實力與現代化水準的海巡體系。她指出，美國在印太安全架構中早已投入多年心力，「而且從未離開」。

談及美方戰略思維的轉變，管碧玲表示，美國要求戰略夥伴共同分擔防衛責任，是因應中國軍力快速崛起的現實調整。她形容，美國並非退出，而是「從唯一的超強國家，走下來與夥伴手牽手」，透過多國合作形成更具力量的「和平鎖鏈」，這樣的集體安全模式，反而比過去更具韌性。

↑圖說：日前美國在台協會(AIT)處長谷立言至海巡署雲林艦參訪，台美雙方在維持區域和平層面展現強大的合作效能。（圖片來源：海洋委員會提供）

管碧玲也提到，日前美國在台協會（AIT）處長谷立言登上海巡署雲林艦參訪，成為海巡成立26年來首位登艦的美方官員，象徵台美海事合作的重要里程碑。谷立言當時指出，台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過聯合演訓與技術交流，不僅有助於提升區域防禦與公共安全，也能強化台灣整體競爭力與社會穩定。

管碧玲最後重申，谷立言曾說「自由不是免費」（Freedom is not free），其核心精神其實是「我們要一起面對」（We face together）。她強調，面對中國日益強大且更難以預測的挑戰，台灣必須與時間賽跑，攜手美國及印太理念相近國家，共同串聯成印太和平鎖鏈，確保區域的和平、安全與穩定。

