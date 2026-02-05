管碧玲：「We face together！」 台美攜手串起印太和平鎖鏈
海洋委員會主委管碧玲4日接受中央廣播電臺《為人民服務》節目主持人楊憲宏專訪時指出，從近期中國科研與海洋調查船的航跡觀察，其活動範圍已明顯擴及全球海域，企圖建立海上霸權的戰略意圖日益清晰。面對這樣對印太區域和平與穩定構成威脅的行動，台灣海巡長期與美方深化合作，持續強化現代化能量，共同守護區域安全。
↑圖說：管碧玲主委接受中央廣播電臺《為人民服務》主持人楊憲宏專訪。（圖片來源：海洋委員會提供）
管碧玲指出，海巡署近期統計顯示，中國多達41艘各型科研與調查船，頻繁出沒於關島東、西兩側及夏威夷群島南、北方海域進行水文調查，顯示其戰略布局早已突破第一島鏈，延伸至第二島鏈，甚至放眼全球海域。這不僅呼應中國國家主席習近平所提出的「海洋大國」目標，也直接挑戰美國的全球領導地位，對印太區域和平秩序形成實質衝擊。
她強調，海巡署身處守護印太和平的第一線，與美國海岸巡防隊之間有著長期且具體的合作基礎。管碧玲直言，若沒有台美合作，不可能打造出今日具備高度實力與現代化水準的海巡體系。她指出，美國在印太安全架構中早已投入多年心力，「而且從未離開」。
談及美方戰略思維的轉變，管碧玲表示，美國要求戰略夥伴共同分擔防衛責任，是因應中國軍力快速崛起的現實調整。她形容，美國並非退出，而是「從唯一的超強國家，走下來與夥伴手牽手」，透過多國合作形成更具力量的「和平鎖鏈」，這樣的集體安全模式，反而比過去更具韌性。
↑圖說：日前美國在台協會(AIT)處長谷立言至海巡署雲林艦參訪，台美雙方在維持區域和平層面展現強大的合作效能。（圖片來源：海洋委員會提供）
管碧玲也提到，日前美國在台協會（AIT）處長谷立言登上海巡署雲林艦參訪，成為海巡成立26年來首位登艦的美方官員，象徵台美海事合作的重要里程碑。谷立言當時指出，台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過聯合演訓與技術交流，不僅有助於提升區域防禦與公共安全，也能強化台灣整體競爭力與社會穩定。
管碧玲最後重申，谷立言曾說「自由不是免費」（Freedom is not free），其核心精神其實是「我們要一起面對」（We face together）。她強調，面對中國日益強大且更難以預測的挑戰，台灣必須與時間賽跑，攜手美國及印太理念相近國家，共同串聯成印太和平鎖鏈，確保區域的和平、安全與穩定。
更多品觀點報導
「大港青年防衛隊」集結 高雄青年局推「OH!霸賞」抽日本來回機票
初二回娘家辦桌團圓 高雄五星「娘家宴」以匠心美饌款待新年時光
其他人也在看
美軍擊落無人機！伊朗回嗆 斷訊前已成功傳回情報
美伊戰火一觸即發！伊朗無人機3日直逼美軍「林肯」號航母，隨即遭到F-35匿蹤戰機擊落。伊朗革命衛隊聲稱，無人機在斷訊以前，成功將所蒐集的情報傳送回控制中心。儘管緊張情勢升溫，美伊兩國仍尋求外交管道。除了白宮證實會談仍按照計畫進行，德黑蘭也稱多個國家願意出面當東道主，居中主持兩國的協商。
川習通話！新華社發文 習近平大談台灣「台灣是中國的領土」：永不分裂
中國國家主席習近平4日下午與俄羅斯總統普丁視訊會面後，又與美國總統川普（Donald Trump）通電話。中國官媒《新華社》報導，習近平強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權及領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流
即時中心／陳治甬、林耿郁報導經過三天時間，由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源率領的中國參訪團，昨（4）晚11點多返抵桃園機場；蕭旭岑受訪時回應，本次訪團「成果豐碩」。未來倘若國民黨重返執政，一定會重啟交流。交流結束！2月2日，由國民黨副主席蕭旭岑率領的約40名專家學者組成參訪團，搭機前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並會見中國政協主席王滬寧等政要；經過三天時間，參訪團於昨天深夜返抵桃園機場。在接受媒體訪問時，蕭旭岑回應此行「成果豐碩」，例如中方文旅部宣布，開放上海居民前來金門、馬祖自由行，就是一項好的開始；希望接下來也能加強在各領域與中方的交流，累積互信，降低兩岸的緊張關係。至於被詢問黨主席鄭麗文主張，希望也在台灣舉辦一次同類型的論壇活動時，蕭旭岑回應，過去國民黨早已邀請很多中方的「重要客人」來台參訪。未來如果藍營重新取得執政權，一定會重啟兩岸「雙向、平等、互惠」的交流，一切將「水到渠成」！原文出處：快新聞／訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流 更多民視新聞報導蕭旭岑、李鴻源出訪北京！國共會談目的全說了把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊國共論壇登場！蕭旭岑喊兩岸都是中國人 民進黨狠打臉
川普、習近平通話涉台灣議題 白宮官員：美對台政策未改變
時隔兩個多月，美中領導人4日再度通話，討論包括台灣等多項議題。白宮官員以背景方式回應中央社記者詢問表示，美國一中政策是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎；美國對台政策「沒有改變」。
波灣情勢升溫？ 白宮證實：美軍擊落伊朗無人機｜#鏡新聞
中東緊張局勢又升級了嗎？稍早（2/3）白宮證實，美軍擊落一架朝自家航空母艦「林肯號」飛去的伊朗無人機，因為該無人機侵略意圖非常明顯。外界也因此擔心，是否影響美國和伊朗的核談判？但美國總統川普回應，美伊會談將按照計畫進行。
中國駭客寄假美國政策簡報 外交人員開檔案就被駭
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）以色列資安公司最新研究指出，中國駭客組織近期寄送偽裝成美國政策簡報的檔案，鎖定全球外交人員發動攻擊，收信者只要開啟檔案，系統即遭侵入。專家形容，中國駭客堪稱全球最老練，追查難度極高。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...