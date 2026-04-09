管碧玲PO共艦位置圖挨告！綠批浪費司法：國民黨害怕人民知道事實

記者楊士誼／台北報導

海委會主委管碧玲6日公布共軍機艦圍台態勢圖，反問國民黨宣稱的「和平躺平」，是否甘願成為「台灣之籠」裡的馴兔，引發熱議。藍營新北、台北市議員參選人鄧凱勛、楊智伃今（9）日則按鈴控告管碧玲洩漏國防機密。立院民進黨團副幹事長陳培瑜表示，黨團支持管碧玲，也謝謝她勇於承擔，向國人誠實交代本就是應該要做的事。國民黨告發是害怕人民懂了之後就不會再相信國民黨，因此配合中國演出。

陳培瑜表示「謝謝管主委做了一個勇於承擔的事情，民進黨團支持」。她強調，中共一再騷擾，過去大家都覺得是民間傳說，海委會明明手上就有這些資訊，且國際上也公開呼籲各國應該要把相關資訊公開、透明，讓國人知道台灣每天在遭受何種威脅，「這本來就是保家衛國的主管機關應該要做的事情」。因此管碧玲利用圖像化公開資訊，向國人誠實交代，「這是她應盡的職責，所以民進黨團全力支持」。

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至於國民黨為什麼要告發？陳培瑜直言，國民黨害怕的是一旦人民看懂、聽懂了，就不會再相信國民黨的謊言，因此國民黨配合中國演出，要告管碧玲，「我們當然覺得這是荒謬的行為，這是在浪費司法資源」。她也呼籲國民黨一起支持海委會，海委會每天在做的是保家衛國，而且總預算還沒有審，海委會也有新興預算需要國民黨團的支持，「謝謝海委會走在正確的路上」。

黨團書記長范雲也表示，資料公開透明有助於嚇阻，國人有權利知道，而且這有助於了解「和平一直都是假象」，增強國防實力才是重點。

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