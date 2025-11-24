管線施工！台南12/2、12/3停水39小時 影響32萬戶

台灣自來水公司宣布，為了強化台南市的供水穩定性，將於12月2日上午9時至12月3日晚間12時進行大規模的停水作業，持續39小時。

台南2日上午9時起將停水39小時。 （示意圖／翻攝自pexels）

此次停水將影響台南市的18個行政區，約32萬1919戶用戶將無法用水，另有7萬8703戶將面臨降壓供水的情況。台水公司呼籲所有受影響的用戶提前儲水，以備不時之需。

這項工程主要是為了銜接南化淨水廠至豐德配水池的幹管線，旨在提升供水系統的韌性，減少未來可能出現的供水風險。台水公司表示，若施工期間遇到惡劣天氣，可能會延遲停水時間。

廣告 廣告

台南2日上午9時起將停水39小時。 （圖／台灣自來水公司提供 ）

在停水期間，市民應關閉電動抽水機的電源，以防止潛在的火災風險。台水公司也提醒，停水後復水初期，水質可能會較混濁，用戶應等水質清澈後再進行使用。

【停水區域】

1. 永康區 ： 崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。

2. 安平區 ： 漁光里。

3. 東 區 ： 東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里。

部分里別： 崇明里、東智里。

4. 北 區： 開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。

5. 中西區： 郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。

6. 玉井區： 玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。

7. 南化區：北寮里、北平里、玉山里。部分里別：西埔里、中坑里。

8. 新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

9. 左鎮區：全區。

10.善化區 ： 昌隆里。

11.大內區 ： 全區。

12.山上區 ： 全區。

13.新市區 ： 大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)

14.龍崎區 ： 大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石[曹]里、龍船里、土崎里、崎頂里。

15.關廟區 ： 北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

16.歸仁區 ： 看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。

17.仁德區 ： 新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里。

部分里別： 保安里、中洲里。

【水壓降低區域】

1. 永康區 ： 中興里、成功里、中華里、勝利里。

2. 安定區： 全區。

3. 新化區： 太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。

4. 善化區 ： 除昌隆里停水外，其餘壓降。

5. 新市區 ： 除大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）

延伸閱讀

「代領普發現金」是詐騙 他刷郵局存摺：變警示帳戶

冷空氣大軍準備殺來 鄭明典示警：台灣降溫會比較有感

「沒買咖啡」巴拿馬莊園主控詐欺 歐客佬澄清：誤植標示