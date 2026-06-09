管線破損路基流失 鳳山現天坑

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受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地強降雨，鳳山區一處路面九日上午出現坑洞。（李雅靜提供／中央社）

記者楊文琳、鄭錦晴、林坤瑋、張瑞惠、鄭伯勝∕綜合報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地出現強降雨，九日鳳山區一處路面出現坑洞。水利局表示，初步研判疑因地下汙水管線破損造成，已先進行灌漿作業緊急修復。

高雄山區降下豪雨，桃源、六龜、那瑪夏、茂林及甲仙等區九日停班停課。六龜至下午日累計雨量突破二百五十毫米，全區十九條土石流潛勢溪流及兩處大規模崩塌潛勢區提升為紅色警戒。

市長陳其邁表示，全市有六十八條土石流黃色警戒，前一天晚間一千九百零四人全數撤離。

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議員李雅靜表示，鳳山福誠二街六日晚間發生汙水幹管阻塞事件，當天聯絡水利局處理，隔天派工排除阻塞情況。未料，九日上午近八時同樣的地點竟發生大面積路面淘空坍塌。她與里長已緊急通報相關單位到場處理。

水利局說明，該路面下陷事件深度約達一點四公尺，初步研判疑因地下汙水管線破損造成路基流失。現場已即時完成交通維持及安全防護措施，並先行進行灌漿作業辦理緊急修復。後續將全面檢視汙水管線受損情形，儘速辦理修復工程。

另外，台中市政府八日下午成立水災三級應變中心，市長盧秀燕雖出訪德國，仍越洋致電關心地方水情及防汛整備，指示市府團隊嚴密監控天候、守護市民安全。副市長鄭照新九日主持市政會議，宣布和平區停班停課；各項抽水設備、救災機具、人力及交通應變整備也已完成，並加強巡查通報，嚴防豪雨影響。

台東地區同樣降雨明顯，台九線金崙至多良路段邊坡有落石風險。公路單位宣布自九日下午五時起，於該路段實施南下車道交通管制措施。

宜蘭縣太平山遊樂區內宜專一線也發生上邊坡落石，林保署宜蘭分署調度人員與機具投入搶修後，進行單線雙向管制，十日將延後至八時開園。南投分署所轄管奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及天池山莊九日起休園，將俟天候穩定並經巡查無虞後，再於台灣山林悠遊網發布開放動態。

由於東琉線海域風浪增強，東琉線交通客船聯營處宣布九、十日停航。考量離島小琉球居民通勤、就醫及民生物資運輸需求，聯營處東信公司所屬翔信輪於九日上午執行當天唯一往返航班，完成疏運任務。