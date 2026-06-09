管線破損路基流失 鳳山現天坑
記者楊文琳、鄭錦晴、林坤瑋、張瑞惠、鄭伯勝∕綜合報導
受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地出現強降雨，九日鳳山區一處路面出現坑洞。水利局表示，初步研判疑因地下汙水管線破損造成，已先進行灌漿作業緊急修復。
高雄山區降下豪雨，桃源、六龜、那瑪夏、茂林及甲仙等區九日停班停課。六龜至下午日累計雨量突破二百五十毫米，全區十九條土石流潛勢溪流及兩處大規模崩塌潛勢區提升為紅色警戒。
市長陳其邁表示，全市有六十八條土石流黃色警戒，前一天晚間一千九百零四人全數撤離。
議員李雅靜表示，鳳山福誠二街六日晚間發生汙水幹管阻塞事件，當天聯絡水利局處理，隔天派工排除阻塞情況。未料，九日上午近八時同樣的地點竟發生大面積路面淘空坍塌。她與里長已緊急通報相關單位到場處理。
水利局說明，該路面下陷事件深度約達一點四公尺，初步研判疑因地下汙水管線破損造成路基流失。現場已即時完成交通維持及安全防護措施，並先行進行灌漿作業辦理緊急修復。後續將全面檢視汙水管線受損情形，儘速辦理修復工程。
另外，台中市政府八日下午成立水災三級應變中心，市長盧秀燕雖出訪德國，仍越洋致電關心地方水情及防汛整備，指示市府團隊嚴密監控天候、守護市民安全。副市長鄭照新九日主持市政會議，宣布和平區停班停課；各項抽水設備、救災機具、人力及交通應變整備也已完成，並加強巡查通報，嚴防豪雨影響。
台東地區同樣降雨明顯，台九線金崙至多良路段邊坡有落石風險。公路單位宣布自九日下午五時起，於該路段實施南下車道交通管制措施。
宜蘭縣太平山遊樂區內宜專一線也發生上邊坡落石，林保署宜蘭分署調度人員與機具投入搶修後，進行單線雙向管制，十日將延後至八時開園。南投分署所轄管奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及天池山莊九日起休園，將俟天候穩定並經巡查無虞後，再於台灣山林悠遊網發布開放動態。
由於東琉線海域風浪增強，東琉線交通客船聯營處宣布九、十日停航。考量離島小琉球居民通勤、就醫及民生物資運輸需求，聯營處東信公司所屬翔信輪於九日上午執行當天唯一往返航班，完成疏運任務。
其他人也在看
雨彈狂炸南台灣! 仁武馬路成汪洋 鳳山驚現"巨大天坑"
南部中心／莊舒婷、陳家祥、謝耀德 高雄報導受滯留鋒面與西南氣流雙重夾擊，雨彈瘋狂狂炸南台灣，高雄仁武區澄觀路，前一晚就因為宣洩不及，一度出現淹水狀況。而鳳山區更驚傳路面塌陷，直接出現一個長達三公尺的巨大天坑，還有一台小客車，車輪一度陷進天坑。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
全台豪雨假看這邊！7縣市雨量達標 5地宣布停班課
【緯來新聞網】受滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍有持續的降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
黃山料曾爆陳玉珍「闖家求愛裝昏」 網挖舊文笑瘋：寫過最有料的
台灣暢銷作家黃山料近日被閱讀系YouTuber「多米多羅」點名評論，引爆網路熱議。就有鄉民挖出過去黃山料爆料國民黨立委陳玉珍「追愛」往事，笑翻直言「這大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」。
人找到了！馬太鞍溪遭沖走工地主任「這地方」奇蹟生還
生活中心／李明融報導花蓮縣馬太鞍溪8日因豪雨導致溪水暴漲，上演了一場驚心動魄的生死大搜救！一名鄧姓工地主任在現場連人帶車遭山洪沖走失聯，搜救人員雖在下游尋獲他駕駛的吉普車，但車內卻空無一人。隨著入夜後山區再度降雨、溪水持續暴漲，搜救一度被迫暫停。正當眾人揪心之際，深夜9點多卻突然傳來奇蹟好消息，民眾聽見沙洲傳來微弱求救聲，警消隨即出動搭載熱顯像儀的無人機升空搜索，竟然發現他漂流數小時後，正躺在下游處的一塊「大石頭」上待援！面對如此驚人的求生欲，現場救援人員也忍不住直呼「真的太強了！」。
國揚股東會》出土速度剩一成 國揚點名「土方之亂」最傷毛利
營建業成本壓力不只來自鋼筋、水泥與人工，現在連「土方」都成為建商毛利的新變數。國揚昨（9）日召開股東會，面對股東追問營建成本上升問題，國揚總經理彭邵齡直言，近期影響最大的不是單一建材，而是土方問題；除了每坪成本增加，更大的衝擊在於出土速度大…
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
見傅子純遺容崩潰！高欣欣哭喊「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受哭喊「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。
雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
受惠連日降雨！曾文、烏山頭水庫突破一成
記者張淑娟／楠西報導 連日雨讓曾文水庫和烏山頭水庫的蓄水量均已突破一成，合計增加一千…
經歷百般波折終於點頭了！ 民進黨今徵召鄭朝方戰新竹縣長
[Newtalk新聞] 年底縣市長選舉，民進黨除金門縣等艱困選區外，大致都底定各縣市長選舉，唯獨新竹縣長人選尚未確定。雖黨中央屬意現任竹北市長鄭朝方出戰竹縣縣長，惟其態度反覆且不確定，讓黨高層有意鎖定他人。不過，經歷百般波折，鄭朝方終於點頭參選。而民進黨今（10）日下午也將召開記者會，正式宣布其參選，同時身兼黨主席的總統賴清德也為親自為他披上授帶。 雖然民進黨中央早屬意鄭朝方代表民進黨出戰新竹縣長，不過鄭朝方遲遲未做出決定，甚至連賴清德出面親勸，也遲遲無法讓鄭朝方點頭參選。使得黨高層曾有意另尋他人或禮讓時代力量主席王婉諭參選新竹縣長。 不過，綜合多家媒體報導，鄭朝方已經點頭同意參選新竹縣長，而民進黨選舉對策委員會將於今日召開會議拍辦定案，並於下午經中央執行委員會通過徵召案，而民進黨也將為鄭朝方舉辦提名記者會，他本人也會親自出席並由賴清德將親自出席並授帶。查看原文更多Newtalk新聞報導李四川民調勝6.2％！他揭蘇巧慧「這致命傷」 猛酸選情「走偏」主帥失格高金素梅遭求刑12年江怡臻：賴清德清算在野黨絕對第一
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
八卦山下嚴重事故！休旅車「猛撞牌樓翻覆」
昨（9日）晚間，彰化八卦山牌樓前發生翻車事故。一輛休旅車疑因雨天路面濕滑失控撞上牌樓立柱後翻覆，巨大撞擊聲驚動路過民眾，所幸車上人員僅受輕傷，未送醫治療。
韓劇《鐵拳教育》陷道德爭議 主演回應選角風波
娛樂中心／林善柔報導南韓現正熱播的影集《鐵拳教育》因涉及「以暴制暴」與校園暴力題材，近期在韓網掀起大量討論。除了作品本身的道德爭議外，先前曾有消息傳出收到出演邀約的金南佶選擇不接演，再度成為話題焦點。韓媒OSEN在報導中詳細回顧《鐵拳教育》的原作爭議，以及金南佶拒演、金武烈接棒的選角風波。相關討論隨後在各大社群平台討論延燒，外界關注點逐漸轉向演員與角色適配性，以及作品傳遞的價值觀之間的拉扯。
台股炸出違約交割！這「連接器大廠」高達1.49億創今年新高 群聯2284萬元也中鏢、10檔踩雷名單曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股近期上演史詩級震盪行情，大盤短短數個交易日內暴跌又暴漲，劇烈波動不僅讓投資人心臟快受不了，也開始衝擊市場交割秩...