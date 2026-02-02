管線破漏惡化！高雄2/5停水20小時搶修 影響5.2萬戶

高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，進行臨時處置後漏水情況仍持續惡化。高雄自來水公司訂於2月5日凌晨0時至晚間20時進行緊急修復施工，屆時梓官、橋頭及楠梓三區約5.2萬戶用水將受影響。

停水。（示意圖／pexels）

水公司表示，受影響的管線為橋頭區典昌路口徑1200毫米的SP鋼管，為給水廠輸送清水至沿海地區的重要主幹管，該管線上月突發破損，自來水公司曾於1月21日晚間11時至22日清晨6時進行夜間停水施工，增設鋼板防護並完成初步探測，以確認漏水位置並研議修復方案。但近日巡檢發現，原先設置的鋼板已被水流沖破，漏水情況加劇，且由於管線為鋼管材質，修復需較長時間，因此決定進行長時間停水搶修，以確保供水安全。

廣告 廣告

水公司說明，此次停水範圍包括梓官區全區、橋頭區頂鹽里，以及楠梓區建昌、興昌、中和、廣昌、泰昌、盛昌、仁昌、加昌、國昌、裕昌、福昌、大昌、宏昌、久昌、中興及藍田等里。

水公司提醒，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。另外，剛恢復供水時，應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

延伸閱讀

隔熱紙透光率2/28起納管！ 新車前擋70％、前側窗40％

「髮箍」讀「ㄎㄨ」他驚喊從未被糾正 網：口語發音習慣

配合春節期間穩物價 中油：2月桶裝瓦斯價格不調整