管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻

倪安東參加《超級星光大道》闖出知名度，2017年演出音樂劇《千面惡女》合作管罄擦出愛火，戀情談得轟烈，他離婚後在2022年梅開二度和管罄登記結婚，結婚3年多，夫妻在2日深夜開心報喜，曬出和驗孕棒合照，宣布有了愛的結晶，「2026年度計畫大公開，We are Pregnant（我們懷孕了）。」她還分享小孩暱稱叫「管蹦蹦」。

夫妻迎接新生命，管罄也以孕婦的身分，坐在捷運博愛座上比讚，喜悅的心藏不住，貼文一出，吸引不少圈內好友們按讚，包括林逸欣、閻奕格、謝沛恩等人留言送上祝福。

40歲台八女星許鈞鈞2026年元旦公布喜訊，秀出她幸福燦笑的中式婚紗照，「我結婚了，我成為人妻，也成為更完整的自己。」不過為了保護隱私，老公完全未露面，她3日才鬆口透露老公的職業是律師，個性沉穩內斂，跟自己活潑個性很互補，相處十分契合。

她透過朋友介紹認識老公，神奇的是，之前空窗期曾去算命，當時老師指點說的「年齡、生肖、姓氏」，正好跟老公完全吻合，緣分是命中注定。她認定對方是真命天子，放閃表示，自己這一次選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。

她無預警宣布結婚，謝承均、李芳雯、王嫚萱等好友祝賀外，不少粉絲坦言被嚇到，她自己也留言回答：「很不可思議吧，我也覺得。」對於人生邁入新階段，還在學習適應中。